Brasiliens Präsident Lula trifft Biden in Washington

Bei dem Treffen werde es unter anderem um die "unerschütterliche Unterstützung" der USA für die Demokratie in Brasilien gehen, hieß es aus dem Weißen Haus.

Bei dem Treffen werde es unter anderem um die "unerschütterliche Unterstützung" der USA für die Demokratie in Brasilien gehen, hieß es im Voraus aus dem Weißen Haus.

Der Links-Politiker Lula hatte sich Ende Oktober in einer Stichwahl gegen den damaligen rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt. Am 1. Jänner trat Lula das Amt an. Der Machtwechsel wurde begleitet von schweren Krawallen.

Sturm auf Regierungsviertel

Anhänger Bolsonaros hatten im Jänner den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Bolsonaro hatte bereits vor der Wahl immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut. Beweise dafür legte er allerdings nie vor. Auch nach der Abstimmung erkannte er seine Niederlage nie ausdrücklich an. Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit flog Bolsonaro mit seiner Familie in die USA, wo er sich seither aufhält.

Der Gewaltausbruch in Brasilien erinnert auf düstere Weise an den Sturm auf das US-Kapitol vor gut zwei Jahren. Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Jänner 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede damit aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden.

(APA/dpa)