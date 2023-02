Trumps Accounts bei Facebook und Instagram wieder freigeschaltet

Nach der zweijährigen Sperre sind Donald Trumps Accounts auf Facebook und Instagram wieder freigeschaltet. Doch erst im Sommer könnte er seinem eigenen Netzwerk Truth Social den Rücken kehren.

Die Profile des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf den Internet-Plattformen Facebook und Instagram sind nach rund zwei Jahren wieder freigeschaltet. Mit Stand Donnerstagabend (Ortszeit) hatte der Republikaner auf seinen Profilen in den beiden Netzwerken aber noch keinen neuen Post abgesetzt. Der Facebook-Konzern Meta hatte bereits vor zwei Wochen mitgeteilt, dass Trump zu Facebook und Instagram zurückkehren darf.

Trumps Accounts bei mehreren großen Online-Plattformen waren nach dem Sturm seiner Anhänger auf den Sitz des US-Parlaments in Washington im Jänner 2021 gesperrt worden. Er hatte damals nicht nur Sympathie für die Randalierer bekundet, sondern die gewaltbereite Menge mit einer Rede angestachelt. Zuvor hatte Trump seine Online-Kanäle monatelang für die Verbreitung der mehrfach widerlegten Behauptung genutzt, er sei durch Betrug um einen Sieg gegen den Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gebracht worden. Die Plattform-Betreiber befürchteten damals, dass Trump weitere Gewalt auslösen könnte, wenn er seine Anhänger fortlaufend anstachelt.

Das unabhängige Aufsichtsgremium von Meta, das Entscheidungen zu Inhalten und Accounts auf den Prüfstand stellen kann, hatte jüngst entschieden, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, wie sie im Jänner 2021 bestanden habe, nicht mehr gegeben sei. Im November hatte der neue Twitter-Besitzer Elon Musk bereits Trumps Account bei dem Kurznachrichtendienst entsperren lassen. Der Ex-Präsident nutzte ihn allerdings bisher nicht und blieb bei der von ihm gegründeten Twitter-Kopie Truth Social.

Das liegt US-Berichten zufolge auch daran, dass sich Trump gegenüber seinen „Truth Social“-Investoren gegenüber dazu verpflichtet hat, exklusiv auf der Plattform zu posten. Diese Vereinbarung soll aber im Juni auslaufen und das sei sehr im Sinne des ehemaligen US-Präsidenten, der um seine Wirkung auf Sozialen Netzwerken weiß. Angesichts des bereits angelaufenen Wahlkampfs für die US-Präsidentschaftswahl 2024 wird Trump alleine seine Accounts nutzen, um sein Spendenkonto aufzufüllen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis er wieder in voller Social-Media-Präsenz zurückkehrt und seine Posts nicht nur in seinem Medienecho, Truth Social, widerhallen.

(APA/DPA/bagre)