Posten ohne Ausschreibung? Tanner sieht kein Fehlverhalten

Der ehemalige Leiter des Heeresgeschichtlichen Museums, Christian Ortner, ist neuer Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik. Vorwürfe des Amtsmissbrauchs werden laut.

Christian Ortner war als Leiter des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) in Wien durchaus umstritten. So stellte ihm einst etwa der Rechnungshof ein schlechtes Zeugnis aus, auch wurden Mobbingvorwürfe gegen ihn laut. Geschadet hat ihm das offenbar nicht: Wie das Ö1-„Morgenjournal“ am Freitag berichtet, hat Ortner eine neue Tätigkeit gefunden: Er wurde zum Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie bestellt. Das Pikante daran: Es gab keine Ausschreibung.

Die Belegschaft des Instituts sieht dem ORF-Bericht zufolge in der Besetzung „Korruption und Rechtsbruch“. Denn, so Herwig Jedlaucnik, Personalvertreter an der Landesverteidigungsakademie: Eine Ausschreibung sei rechtlich vorgesehen, insofern sei in der Vergangenheit auch immer ausgeschrieben worden. Jedlaucnik ortet Postenbesetzung und Amtsmissbrauch.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist anderer Auffassung: Da das Institut derzeit nur interimistisch geführt werde und der Posten damit offiziell nicht besetzt sei, habe Tanner auf eine Ausschreibung verzichtet, heißt es. So sehe es das Beamtendienstrecht vor. Außerdem hält das Ressort Ortner für fachlich kompetent. Und: Eine interne Untersuchung habe die gegen ihn erhobenen Mobbingvorwürfe im HGM entkräftet, es gebe daher keinen Verdacht auf Dienstrechtsverletzungen.

Auch in diesem Punkt widerspricht Jedlaucnik. Ihm sei aus dem HGM zugetragen worden, dass keine vom Mobbing betroffenen Person für die Untersuchung einvernommen worden sei. „Es stellt sich die Frage: Welches rechtsstaatliche Ermittlungsverfahren wurde hier durchgeführt“, sagt der Personalvertreter im Ö1-Interview.

(Red.)