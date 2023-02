Rihanna macht es vor dem Super Bowl spannend

In einem mutigen Mix aus der Frühjahrskollektion von Alaïa trat Rihanna nach langer Zeit wieder in großer Runde auf. Über ihren Super-Bowl-Auftritt hat sie wenig bis nichts verraten.

Während sich in Italien schon am Samstag das halbe Land vor dem Fernseher einfindet, um dem Finale des Sanremo-Festivals zu lauschen, steht in den USA am Sonntag ein TV-Höhepunkt des Jahres an. Mit dem Super Bowl beendet die National Football League (NFL) in der Nacht auf Montag ihre Saison. Richtig laut wird es in der Pause, da kehrt ein Weltstar ins Arbeitsleben zurück.

In der Halftime Show tritt heuer Pop-Superstar Rihanna auf. Die Sängerin aus Barbados kehrt nach mehr als sechs Jahren direkt auf die größte Bühne des Show-Geschäfts zurück. „Die physische Herausforderung ist auf jeden Fall immens, aus vielen Gründen - ich habe das eine Weile nicht getan“, sagte Rihanna, die im vergangenen Jahr einen Sohn geboren hat.

Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Show verriet sie den mehr als 500 anwesenden Journalistinnen und Journalisten eigentlich nichts. Wir wissen jetzt lediglich, dass ihr Auftritt 13 Minuten dauern werde und es 39 unterschiedliche Abläufe und Setlists gab. Geht man von ihrem Outfit aus, ist eine mutige Mischung zu erwarten. Vor dem geschlitzten Jacquard-Krokodilrock in Kombination mit der Leder- und Lammfelljacke von Alaïa aus der Frühjahrskollektion 2023 hatte sie auch keine Angst.

Getty Images

Getty Images

(sh)