Gott war im Deutschen ein Neutrum

Zu Genderplänen der Anglikaner: Die Mühe mit der Entmännlichung Gottes ist sprachhistorisch kurios.

Vom „father“ wird man in anglikanischen Kirchen wohl künftig nicht mehr so oft hören, wenn dort in der Liturgie über Gott gesprochen wird. Das Gleiche gilt für „he“ und „him“. Denn die Church of England startet im Frühjahr ein Großprojekt: Die Liturgische und die Glaubenskommission sollen gemeinsam Richtlinien ausarbeiten, die den Priesterinnen und Priestern mehr Möglichkeiten zum gegenderten Reden über Gott in der Messe geben. Christen hätten „seit alten Zeiten anerkannt, dass Gott weder männlich noch weiblich ist“, heißt es in einem Statement der Kirche. Doch „die Vielfalt der Anreden und Beschreibungen Gottes, die sich in den Heiligen Schriften findet, hat sich in unseren Gottesdiensten nicht immer widergespiegelt.“

Sprachhistorisch gesehen ist es schon kurios, wie sehr wir uns heute mit der Entmännlichung Gottes herumplagen. Das gilt für das Deutsche wie für das Englische. Und für viele weitere germanische Sprachen. Hatte doch das altgermanische Wort, von dem „Gott“ und „god“ kommen, sprachlich gar nichts Männliches.