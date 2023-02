Immo-Wirtschaft kritisiert weiterhin Regeln für Kreditvergaben

Wirtschaftskammer-Fachverband: "Anzahl der Darlehen um 50 bis 70 Prozent eingebrochen."

Seit Herbst greifen strengere Vergaberegeln für Immobilienkredite. Aus Sicht der Immobilienwirtschaft und wie berichtet auch nach Meinung von Banken sorge dies für Probleme. "Die Erfahrungen nach rund einem halben Jahr zeigen, dass die Anzahl der Darlehen um 50 bis 70 Prozent eingebrochen sind", kritisierte am Freitag Gerald Gollenz, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in einer Aussendung.

"Die Chance, Eigentum zu erwerben statt ewig in Miete zu wohnen,

werden erheblich eingeschränkt", äußert Gollen eine Kritik wie sie

auch von Banken kam, die mit Immobilienkrediten freilich gute

Geschäfte machen. "Die eigene Immobilie ist aber die beste

Pensionsvorsorge, um später, wenn das Darlehen abbezahlt ist,

niedrige laufende Kosten zu haben", argumentiert der

Branchensprecher der heimischen Immobilienwirtschaft.

„Hürden“ für Familien

Auch die Vertretung der Immobilienmakler argumentiert mit

"unüberwindbaren Hürden" etwa für Jungfamilien. Praxisfremd sei

etwa, dass man eine vorhandene Immobilie verkaufen müsse, erst dann

eine neue erwerben könne. Bestehende Immobilien sollen aus Sicht von

Banken und Immobilienwirtschaft wieder zur Gänze angerechnet werden

können. Womöglich könnte man sich bei einer etwaigen Lockerung der

verschärften Regeln darauf einigen, das ein Anteil einer bestehenden

Immobilie angerechnet werden könne.

So hieß es zuletzt in den "Oberösterreichischen Nachrichten",

dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) sich eine 70-prozentige

Anrechnung vorstellen könne. "Da ein Verkauf einer Immobilie

vielfach mehrere Monate in Anspruch nimmt, ist es kaum möglich,

seine aktuelle Wunschimmobilie zu erwerben, da diese in der Regel

dann nicht mehr am Markt ist", argumentierte Arno Wimmer,

Berufsgruppensprecher der Immobilienmakler im WKÖ-Fachverband, am

Freitag in einer Aussendung.

Höhere Kosten

"Aktuell führt dieses Dilemma dazu, dass alternativ etwa mit

deutschen Banken, die nicht an diese Vorgaben gebunden sind,

finanziert wird, was für die Betroffenen höhere Kosten bedeutet", so

wiederum WKÖ-Vertreter Gollenz. Also sollten "Zwischenfinanzierungen

aus dem Geltungsbereich der Verordnung ausgenommen werden". Der

Immobilienwert aus der Immobilie, die verkauft werden soll, sei

schließlich gänzlich vorhanden. Das minimiere Ausfallsrisiken für

die Banken.

Grundsätzlich ist es laut FMA Ziel der Verordnung, "die

exzessiven Aspekte der Immobilienkreditvergabe zu adressieren".

Kreditnehmer sollen sich den Kredit "tatsächlich leisten" können.

Seit der strengeren Auslegung der sogenannten KIM-VO

(Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung) dürfen

Wohnbaukredite dürfen nicht mehr länger als 35 Jahre laufen, der

Eigenmittelanteil muss mindestens 20 Prozent betragen, die

Rückzahlungsrate darf maximal 40 Prozent des verfügbaren

Nettoeinkommens ausmachen.

Druck auf Mieten

Diskussionswürdig ist aus Sicht der Wirtschaftsvertreter auch

die höchstens 40-prozentige Schuldendienstquote (Rückzahlungsrate).

Diese treibe Menschen in den Mietmarkt. "Das könnte neuerlich Druck

auf die Höhe der Mieten auslösen." Gollenz meint, die

Schuldendienstquote "sollte nicht starr vorgegeben sein, sondern

alle Komponenten - wie etwa niedrige Kosten bei besonders

energieeffizienten Gebäuden - berücksichtigen". "Ganz wichtig wäre

das vor allem bei Immobilienfinanzierungen mit Fixzinssatz auf eine

Mindestlaufzeit", so Wimmer dazu. Besonders schwer hätten es die Immobilienverkäufer, so die Wirtschaftskämmer. Diese seien "schon durch die Zinsanhebungen belastet" und hätten es "generell immer schwerer, für

sich und die nächsten Generationen Eigentum zu schaffen".

Am 13. Februar soll es eine entscheidende Sitzung des

Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) in Wien geben. Dort sitzen

Vertreter des Finanzministeriums von denen einer das Gremium auch

leitet sowie Vertreter der Nationalbank (OeNB), des Fiskalrats und

der FMA. Die FMA folgt verpflichtenden Empfehlungen des Gremiums und

ist für die Verordnung zuständig. Auch ÖVP-Politikerinnen und

-Politiker wie Finanzminister Magnus Brunner und Niederösterreichs

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wollen Lockerungen - beinahe

schon seit dem die Verordnung greift.

(APA/red.)