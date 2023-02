Neue Höhepunkte des urbanen Luxuslebens

Drucken

Hauptbild • Auf Wiens Dächern: Mit großzügigen Außenflächen im Artmann • Cuubuus Architects & Developers

Gehoben wohnen wörtlich genommen – mit großen Freiflächen mitten in Wien.

Nachdem eine Zeit lang die Grünlagen am Stadtrand oder gleich das Haus auf dem Land als die erstrebenswerteste Wohnform gegolten hatte („Die Presse“ berichtete), legte sich der Hype um das Wohnen außerhalb der Stadt wieder. Seit Lockdowns und Maskenregeln – nun fast überall – der Vergangenheit angehören, sind die Vorzüge des Lebens in der Stadt wieder deutlich spürbarer. Und das Penthouse rangiert auf der Skala des luxuriösen, urbanen Lebens nach wie vor ganz oben. Niemand, der irgendwo herumtrappelt, Ausblicke über Dachlandschaften, noch dazu ungestörte Freiluftbereiche – das alles gehört zu den Dingen, die das Leben auf dem Dach so attraktiv machen.

Wiener Versionen

Zumal wenn es sich wirklich um ein Penthouse und nicht nur um eine glorifizierte Dachgeschoßwohnung handelt. Wobei man in Wien da nicht ganz so streng ist – sonst würden kaum je Penthouses auf den Markt kommen. Eigentlich sollte es dabei keinerlei Schrägen geben, und umlaufende Terrassen in alle Himmelsrichtungen – eben wirklich ein Haus auf dem Haus –, aber das findet sich in der Hauptstadt schon aus Denkmalschutzgründen in dieser reinen Form so gut wie nie. Was aber nicht heißt, dass es sich auf Wiener Dächern nicht sehr edel wohnen lässt. Zu den neuesten Penthouses in der Stadt gehören vier außergewöhnliche Vertreter ihrer Art, die auf dem Dach des Artmann an der Oberen Donaustraße in der Leopoldstadt entstehen.

Zwei davon sind fächerförmig angelegt und ermöglichen durch diese besondere Form, dass entlang der Rundung eine Terrasse an allen Zimmern vorbeiführt und diese somit einen Zugang nach draußen haben. Gemeinsam mit einer zusätzlichen rechteckigen Freifläche, die direkt an die Wohnküche angrenzt, entstehen hier knapp 120 Quadratmeter Außenfläche. Und die beiden größeren Einheiten verfügen jeweils über rund 290 Wohnquadratmeter.

Stuck im Smarthome

Auch die beiden kleineren, klassisch geschnittenen Penthouses haben zwei Terrassen, die zusammen gut 90 Quadratmeter ausmachen, gewohnt wird hier auf rund 150Quadratmetern. Im Inneren des einstigen Heeresversorgungsgebäudes von Architekt Ferdinand Artmann sorgen hohe Räume, Fischgrätparkett und Stuck in Kombination mit großen Schallschutzfenstern und Smarthome-Features für eine Kombination aus Alt und Neu. Die Preise für Luxuswohnungen ganz oben liegen zwischen drei und knapp 5,5 Millionen Euro, Objektinfos gibt es unter www.das-artmann.at.

Zentrumsnah im Central Mark um rund 1,1 Mio. Euro 3SI Immogroup

Der dritte Bezirk hat ebenso attraktive Wohnlandschaften unter dem Dach zu bieten: Hier entstehen an der Markhofgasse10 in einem revitalisierten Gründerzeithaus 26 Eigentumswohnungen, darunter sechs Penthouses. Das Projekt Central Mark der 3SI-Gruppe bietet Varianten von der Single- bis zur Vier-Zimmer-Familienwohnung: Zu haben sind aktuell noch drei Maisonette-Einheiten mit Terrassen sowie mit drei beziehungsweise vier Zimmern. Die Freiflächen gehen alle in den Innenhof hinaus, sodass die restaurierte und stuckverzierte Fassade des Eckhauses weiterhin Gründerzeitflair ausstrahlt. Zur Ausstattung der Dacheinheiten gehören neben Eichenparkettböden und einem Soundsystem im Bad Beschattung und Klimaanlage. Die Kosten für die derzeit noch verfügbaren Einheiten liegen bei 889.000 bis 1,1 Millionen Euro (Infos unter www.centralmark.at).

Weinbergblick im 19. Bezirk. Engel & Völkers

Zweistöckig im Grünen

Für diejenigen, die nicht auf einen Grünblick verzichten wollen, gibt es in den klassischen Villenlagen Optionen. Etwa im 19. Bezirk, wo in der Glanzinggasse eine Maisonette-Version auf dem Markt ist: Die vier Zimmer und zwei Bäder verteilen sich auf 180 Quadratmeter Wohnfläche, darunter gibt es einen 70 Quadratmeter großen, offenen Wohn-Ess-Bereich. Für Ausblicke auf die Weinberge und den Wienerwald sorgen gleich zwei Terrassen: eine mit knapp 40 und eine Dachterrasse mit rund 20 Quadratmetern. Vermittelt wird das Penthouse über Engel&Völkers, der Kaufpreis liegt bei 2,75 Millionen Euro, Garagenplätze gibt es um je 35.000 Euro. (sma)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2023)