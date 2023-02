Optimiert heizen mit Fotovoltaik

Heizen mit Strom aus Fotovoltaik ist beliebt. Wie man diesen optimal gewinnen und einsetzen kann: Beispiele und Ansätze.

Energiekosten mit einem Plus von 150 Prozent – Tendenz steigend –, so lautet die düstere Prognose, mit der sich nicht nur der Wiener Architekt und ehrenamtliche Präsident des Wiener Parkclubs (WPC), Wolfgang Vanek, konfrontiert sieht. Um den WPC-Tennisclubanlage mit Außen- und Innenplätzen, Outdoorpool, Clubhaus und Sauna im Wiener Prater – von erdgasbetriebenen Heizungssystemen wegzubekommen, hat sich Vanek, im Brotberuf Partner beim Architekturbüro Holzbauer und Partner, ein immer beliebter werdendes Konzept überlegt: ein Luftwärmepumpensystem betrieben mit Strom aus Fotovoltaik (PV). Was muss man dabei beachten? „Die Wärmepumpen müssen hohe Temperaturen erzeugen können“, sagt Vanek. Von April bis Oktober muss zwar nicht geheizt werden, dafür braucht der Club viel Warmwasser. Mit Errichtung der PV-Anlage an einer alten, brach liegenden Tribüne des Areals soll der Stromverbrauch für Warmwasser sowie die Pooltechnik abgedeckt werden. „Das führt zu einer enormen Kapazitätserleichterung.“