Republik erhält 10,6 Mio. Euro für falsch restituiertes Klimt-Bild

Archivbild: Belvedere, lt. Kunstrückgabegesetz 2001 an die Rechtsnachfolger restituiert

Gustav Klimts "Apfelbaum II" (1916) ging 2001 an die falschen Erben - und dann weiter an den französischen Milliardär Bernard Arnault.

Gustav Klimts "Apfelbaum II" war mit einem anderen Bild verwechselt worden. Nun haben sich die Republik und die Erben von Kunstsammlerin Nora Stiasny auf einen Vergleich geeinigt.

Nachdem das Gustav-Klimt-Gemälde "Apfelbaum II" 2001 fälschlicherweise restituiert wurde, hat sich die Republik Österreich nun auf einen Vergleich mit den Erbinnen und Erben nach der in der Shoah ermordeten Kunstsammlerin Nora Stiasny geeinigt. Diese zahlen 11,3 Millionen Dollar (ca. 10,6 Millionen Euro) an die Republik, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Geld fließt in einen künftigen dauerhaften Standort für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö).

Versuche, das Gemälde zurückzukaufen, scheiterten an den aktuellen Besitzern, die in keinen Dialog treten wollten. "Wenn es auch schmerzt, dass es keine Möglichkeit gibt, das Bild 'Apfelbaum II' nach Österreich zurückzuholen, so ist es doch erfreulich, dass die langjährige und komplizierte Geschichte um die Restitution dieses Gemäldes mit dem nunmehr vorliegenden Vergleich ein Ende findet. Gleichzeitig dürfen wir niemals vergessen, dass diesem und anderen Rückgabefällen die systematische Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung unzähliger Menschen während des Nationalsozialismus zugrunde liegen", wurde Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) zitiert. Als "überaus erfreulich" bezeichnete Alfred J. Noll als Vertreter der Erben, dass "nach harten Verhandlungen" mit der Finanzprokuratur nun Einvernehmen hergestellt werden konnte.

Geld wird für dauerhafte Lösung für Haus der Geschichte verwendet

Die Ausgleichszahlung wird als Rücklage im Budget des Ministeriums gebunden. Einvernehmen bestehe mit dem Finanzministerium, dass das Geld für eine künftige, dauerhafte Lösung für den Standort des hdgö zweckgewidmet werde. "Das Haus der Geschichte braucht seit Jahren eine dauerhafte und nachhaltige räumlich Lösung", so Mayer. An dieser werde derzeit gearbeitet, wenngleich noch kein konkreter Plan vorliege, seien 10,6 Millionen Euro "ein gutes Startkapital für eine derartige Herausforderung", meinte die Staatssekretärin.

Dem Bild geht eine bemerkenswerte Geschichte voraus: Lange Zeit galt es als verschollen, bevor Mitte Juli 2017 bekannt wurde, dass es 2001 fälschlicherweise an die Erben von Nora Stiasny restituiert worden war: Wie sich herausstellte, war das Gemälde mit einem anderen Klimt-Bild ("Rosen unter dem segengebeugten Apfelbaume") verwechselt worden. Dieses ist im Vorjahr restituiert worden.

(APA)