Umweltnews

Klima-Meldungen der Woche

Optimal genutzt: Das Licht ist im Luftloch gefangen

Löcher im Silizium verbessern ultradünne Sensoren mit UV-Licht.

Reflexionen und Lichtspiele machen unseren Alltag bunt. Forschende der Uni Graz sperren jetzt Licht in winzige Löcher, um alle Wellenlängen des Spektrums zu nutzen (Nature Light).

Es geht um Nanotechnik für Computerchips oder optische Sensoren, bei denen die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie exakt gesteuert wird. Mit fototechnischen Methoden stanzt das Team Nanometer kleine Luftlöcher in Würfel aus Silizium und sperrt Licht in diese Hohlräume. Dort wird es nicht absorbiert und lässt sich zu ultradünnen Filmen verarbeitet, die neue Anwendungen im UV-Spektrum ermöglichen – sei es für Chips in der Elektronik, sei es für die Detektion von einzelnen Molekülen in der Umwelt. (vers)

Der Süßstoff verrät, wohin unser Wasser fließt

Wie eine Leuchtspur lässt sich der Weg von Acesulfam verfolgen.

Der Süßstoff Acesulfam steckt in Kaugummis, Light-Getränken und anderen zuckerfreien Lebensmitteln. Das Molekül wird im Körper nicht abgebaut und landet über den Urin im Abwasser. Ein Team um Thilo Hofmann (Umweltsystemwissenschaft, Uni Wien) verglich Acesulfam-Werte in der Umwelt und fand heraus, dass der Süßstoff ein guter Biomarker für die Wege des Wassers ist (Water Research).

„Wie eine Leuchtspur im Fließ- und Trinkwasser“ zeigt es an, wie viel Abwasser in den Kreislauf zurückkommt und wie Grundwasser strömt. Der Acesulfam-Gehalt sinkt im Sommer stark. Die Computermodelle machen nun Fluss- und Grundwasserläufe sichtbar und verbessern den Betrieb von Wasserwerken. (APA/vers)

Teurer Streit: Mäuse konkurrieren um Nistplatz

Wenn sich zwei streiten, leiden die Kinder. Jedenfalls bringen Mäuseweibchen kleinere und weniger Junge zur Welt, wenn sie mit Artgenossinnen um Nistplätze streiten müssen. Ein Team der Vet-Med-Uni Wien zeigte mit Forschenden aus Liverpool erstmals in Verhaltensstudien an Mäusen, wie sich der Kampf um diese Ressource auf den Fortpflanzungserfolg auswirkt (The American Naturalist). Wenn die Zahl der Nistplätze für Weibchen und ihre Konkurrentinnen begrenzt war, führte der Stress zu zarteren Babys. Auch wenn die Mäuse mit Schwestern gemeinsam nisten konnten, machte der soziale Bonus nicht die negative Wirkung der Nistplatzkonkurrenz wett.

Weites Land: Bison und Elch haben Platz in Europa

Viele Jahrtausende waren Bison und Elch in europäischen Ökosystemen dominant, doch dann jagte und vertrieb der Mensch sie. Eine internationale Studie mit österreichischer Beteiligung berechnete nun, dass hier wieder genug Lebensraum für die imposanten Tiere wäre (Diversity & Distributions). Einzelne Bisons (auch „Wisente“) und Elche wurden in Deutschland und Österreich schon gesichtet. Die Tiere breiten sich von Osten her aus. Nun braucht es Infos für die Bevölkerung, um die Akzeptanz für diese großen Pflanzenfresser zu steigern.

Neue Namen: Frisch entdeckte Pilze in Tirol

Von Hütten und Discos kennen wir in Tirol oft kreative Namen. Doch ganz seriös wurden jetzt verschiedene Pilzarten nach dem Bundesland benannt. Tyroliella und Penicillium tirolense sind Schimmelpilze, die von der Uni Innsbruck entdeckt wurden. Erstere Gattung wächst auf circa 2000 Metern Seehöhe auf schneebedeckten Böden (Studies in Mycology). Zweitere Art, P.tirolense, ist ein Zufallsfund aus Masterarbeiten, die einen schimmligen Holzstadl am Brenner untersucht haben. Die Forschenden erkannten, dass der Echte Hausschwamm mit dieser noch nie beschriebenen Penicillium-Art vergesellschaftet ist (Fungal Systematics and Evolution).

