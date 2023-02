Ottessa Moshfegh: Wo jeder jeden hintergeht

Ottessa Moshfeghs schauriger Roman „Lapvona“ ist eine mittelalterlich anmutende Gewaltorgie.

Das Dorf „Lapvona“ – da denkt man möglicherweise an Osteuropa. Im Dorf selbst leben hundsarme Bauern, die von einem egomanen Fürsten drangsaliert und ausgesaugt werden. Da seine Soldaten mit Pfeil und Bogen agieren und es im Schloss einzig Kerzenbeleuchtung gibt, kann man die erzählte Zeit im dunklen Mittelalter verorten. Die amerikanische Autorin Ottessa Moshfegh selbst gibt dazu keine Auskünfte. Sie konzentriert sich auf die Handlung, die beim Lesen reinen Schauder erzeugt: Das Leben ist eine Orgie aus Gewalt, Grausamkeit, Brutalität. An einer Stelle im Roman wird sogar Menschenfleisch verzehrt.

Die Hauptfigur ist der junge Marek, „hässlich und krumm“. Seine Mutter scheint bei der Geburt verstorben, in Wahrheit ist sie ins Kloster geflüchtet. Seine Vater Jude, ein kräftiger Schafzüchter, misshandelt ihn regelmäßig: „Er hob das Gesicht hoch zu Jude, und Jude schlug ihm auf die Nase und auf beide Wangen. Marek streckte die Beine von sich und ließ sich auf den Rücken fallen, damit Jude ihn nach Herzenslaune treten konnte.“ Marek gibt dieser brutalen Marter einen höheren Sinn: „Der Schaden, den Jude bei ihm angerichtet hatte, würde für eine ganze Nacht der Buße sorgen, sein Vater würde weinen und Gott um Vergebung anflehen, und die Reue seines Vaters würde Marek hypnotisieren.“

Wahrhaftige „Reue“ ist im Roman „Lapvona“ ein selten gezeigtes Gefühl. Jeder hintergeht jeden, so gut es eben geht. Räuber überfallen das Dorf, wird einer von ihnen gefangen, so stehen ihm Folter, Erniedrigung und Tod bevor. Nur eines wissen die Dörfler nicht: Diese Räuber agieren heimlich im Namen des Fürsten, der wiederum ein Spielball seiner Gelüste ist; Essen, Trinken, Unterhaltung – das sind seine Lebensinhalte.

Die Fürstin hasst Gott und Mann

Dafür ist ihm jede List, jede Intrige recht. Unterstützt wird er vom Dorfpfarrer. Der ist zwar bei der Auslegung der Bibel von seltener Ahnungslosigkeit, dafür zeigt er sich äußerst beschlagen, wenn es darum geht, dem Fürsten zu schmeicheln oder die Dorfbewohner zu hintergehen. Die Ehefrau des Fürsten wiederum hasst ihren Mann, aber auch Gott. Der Sex mit einem Stallknecht verschafft ihr das einzig wahre Lustgefühl. Nur ihren Sohn liebt sie abgöttisch. Dieser, körperlich eine Lichtgestalt, wird allerdings von Marek bei einer Bergwanderung unwillentlich getötet. Der Fürst reagiert darauf eigenartig: Anstatt Marek zu bestrafen, macht er ihn zu seinem Ersatzsohn.

Was steckt hinter dieser literarischen Orgie von Gewalt? Vielleicht eines: dass nämlich auch Gewalttaten nach höherer Legitimität streben. Bei Ottessa Moshfegh scheinen sie von Gott gegeben, obwohl nur wenige an ihn glauben. Die Romanwelt des Marquis de Sade bewohnen grausamste Tatmenschen, die den Aufruf der Aufklärung nach subjektiver Freiheit als Freibrief für Gewalt missdeuten. In „Lapvona“ ist selbst der Fürst bloß ein Getriebener seiner Triebe und kein pervertierter Tatmensch. Möglicherweise ist Moshfeghs Roman eine Art Sage, die die Leserschaft in alte Zeiten geleitet – dorthin, wo es dunkel war und auch dunkel bleibt.

Ottessa Moshfegh



Lapvona



Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Anke Caroline Burger.



334 S., geb., € 26,80



(Hanser Berlin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2023)