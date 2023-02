Eine Muslima als Ritterin der französischen Ehrenlegion

Drucken

Latifa Ibn-Ziaten.

Latifa Ibn-Ziaten, deren Sohn Opfer eines islamistischen Mörders wurde, gründete vor über zehn Jahren einen interreligiösen Verein für Jugend und Frieden. Ein Besuch im maghrebinischen Viertel Les Izards in Toulouse.

Die sieben Morde, die der Fahrer eines schwarzen Motorrollers mit verdunkeltem Helmvisier im März 2012 beging, waren nicht der An-fang und nicht das Ende des islamistischen Terrors in Frankreich. Bedeutend waren sie vielleicht insofern, als der junge Toulouser „Mudschahed“ Mohammed Merah eine bis heute andauernde Serie eröffnete – Islamisten wollen seither gezielt französische Juden töten. Merah packte die achtjährige Jüdin Myriam Monsonego an ihrem Pferdeschwanz, richtete eine Pistole auf sie, die er wegen Ladehemmung austauschen musste, und schoss dem Mädchen in die Schläfe.

Merahs erstes Opfer war ein 30-jähriger Fallschirmjäger der französischen Armee, Imad Ibn-Ziaten. Seine Mutter Latifa, die 1977 von Marokko nach Frankreich gezogen war, suchte nach einer Erklärung. Sie fuhr in das Toulouser Maghrebinerviertel, in dem der Mörder ihres Sohnes aufgewachsen war, nach Les Izards, und sprach dort Jugendliche an. Diese feierten Mohammed Merah als „Helden“ und „Märtyrer des Islam“. Als ihnen die gläubige Muslima sagte, dass Merah ihren Sohn abgeknallt hatte, entschuldigten sie sich. Ibn-Ziaten gründete darauf den interreligiösen Verein „IMAD für Jugend und Frieden“. Sie wurde von Präsident Hollande geehrt und zur Ritterin der französischen Ehrenlegion ernannt.

Mehr als zehn Jahre später wollte ich Les Izards sehen. Das Viertel, in dem 4000 der 498.000 Toulouser leben, trug schon seit 1996 das Problem-Siegel „zone urbaine sensible“. Seit 2012 wurde es mit Geld überschüttet: Hochhäuser wurden abgetragen, finstere Ecken gelichtet, eine Zeit lang floss die Hälfte aller städtischen Gelder für Renovierung und Neubau von Schulen ins Viertel. Latifa Ibn-Ziaten – „Ich bin in erster Linie Weltbürgerin“ – gebar ihre fünf Kinder im fernen Rouen, kam nur gelegentlich nach Toulouse, war für ein Bildungsprojekt in Marokko und antwortete mir daher schriftlich. Sie war stolz, dass „wir im Jahr 2022 über 7000 Jugendliche und Erwachsene in 39 Schulen und 27 Städten in ganz Frankreich sensibilisiert haben. In mehreren Fällen hat der Verein eine Versöhnung zwischen Schule und Familie erreicht.“

Ich stieg in der Altstadt, die auch in der kalten Jahreszeit ein einziger Gastgarten von Studi-Cafés war, in die Toulouser Metro und war nach fünf Stationen da. Da, das hieß „dans les projects“, wie die Locals sagen, „in den Projekten“. Allein die Postleitzahl 31200 war ein Stigma, mit dem man sich besser gleich gar nicht um einen Arbeitsplatz bewarb. Ich sprach mit dem reifen Mitarbeiter eines Kulturzentrums. Gerade weil er wie Merah algerische Eltern hatte, verstörte er mich: Er appellierte mit aufgerissenen Augen, ich möge niemanden auf Merah ansprechen; schon gar keine Jungen, sie könnten mich attackieren. Er selbst pendelte aus einem anderen Stadtteil zu: „Ich arbeite seit anderthalb Jahren hier, doch DARÜBER habe ich mit meinen hiesigen Kollegen NOCH NIE gesprochen.“

Ich begann meinen Spaziergang erst bei Einbruch der Dunkelheit. Die neuen Projekte waren perfekt: neuer Platz um die Metrostation, niedrige freundliche Wohnbauten mit großzügigen Balkonen, daran anschließend rein weiße, wie einem emiratischen Hochglanzprospekt entsprungene Neubauten. Etliche schicke Schulen wie der staatliche Kindergarten „Jean Zay“ mit seinem geschwungenen lila Zaun („Liberté, Egalité, Fraternité“) oder die katholische, erst 2021 eröffnete Öko-Kindergarten-Grundschule „Laudato si?“ mit ihrer Holzlattenfassade („NEIN zu Unzivilisiertheit, JA zu Respekt“).

Menschen kamen mit dem Bus von der Arbeit, darunter auch nicht als muslimisch zu lesende Frauen, sie gingen allein nach Hause. Woanders konnten sie auch nicht hin, Cafés oder offen zugängliche Treffpunkte gab es nicht, wenn sie nicht auf das Pfarrcafé der kleinen wasserturmförmigen Kirche oder aufs Freitagsgebet im Moschee-Bungalow warten wollten.

Kein Gossip beim Friseur

Apropos, es war Freitag, Maghrebiner in fußlangen Gewändern eilten zum Bungalow, ein alter Mann grüßte mich freundlich. Angezogen von einer Zwölf-Euro-Aktion, ließ ich mir im arabischsprachigen Friseursalon die Haare schneiden. Gossip war auch dort nicht drin, mein Haarschneider war Syrer und sprach kein Französisch.

Später sollte mir Frau Ibn-Ziaten schreiben: „Ein Fußballteam trug neulich ein Trikot mit dem Namen des Attentäters. Einige sehen ihn auch heute noch als Helden an, das ist dramatisch!“ Ich wanderte mit der Zeit auch in einsamere Ecken hinein. Etwa in einen von Leuchtstellen gesäumten Fußweg, wo der Aufkleber „Boykott Israel“ der auch bei den jetzigen Streiks in Toulouse aktiven Gruppe „Palästina wird siegen“ prangte. Oder an die Rückseite eines Zentralbaus: Zwei Dutzend junger Leute standen dort herum, es war unklar, wozu sie dort standen, und warum sie so feindselig schwiegen.

Mein Lieblingsprojekt in den Projekten war ein lange aufgegebener Sportplatz. Er wurde nun mit einigem Pomp als erste Toulouser „Éco-pâturage“ affichiert, als „durch die Aufnahme von drei Schafen auf dieser Brache“ gekröntes Beweidungsprojekt. Hinter dem löchrigen Zaun lag ein wenig Sperrmüll. Die drei Schafe, „eine der ältesten Rassen Frankreichs“, waren leider gerade weg.

