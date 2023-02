Konrad Paul Liessmann: Der Mensch ist ein Verhängnis für die Natur

Drucken

Ob wir Natur nur als Ressource für unsere maßlosen Bedürfnisse sehen oder als ein Gegenüber, das wir in seinem Eigenwert akzeptieren und in seiner Schönheit bewundern können, liegt ausschließlich an uns – nicht an der Natur. Ein Vorabdruck.

Natur: wie das säuselt, wie das gurrt, wie das plätschert, atmet, lebt. Natur: wie das tobt, wie das faucht, wie das knurrt, verwüstet, stirbt. Natur: Es gibt wenige Begriffe, die ein so weites und widersprüchliches Assoziationsfeld eröffnen wie dieses kleine, harmlos klingende Wort. Natur als Voraussetzung und Raum unseres Lebens kann ebenso damit gemeint sein wie die Summe der Gewalten, denen gegenüber sich der Mensch behaupten muss; Natur kann als ein Ideal gedacht werden, zu dem der Mensch zurückkehren möchte, oder als ein Verhängnis, aus dem er sich befreien sollte. „Natürlich“ kann ein positives Attribut für Lebensmittel und Lebensweisen sein, und es kann als Ausdruck einer zivilisations- und technikfeindlichen Ideologie gewertet werden.

Wie man es dreht und wendet: Das Verhältnis des Menschen zur Natur, zur äußeren, ihn umgebenden ebenso wie zu seiner inneren, ist uneindeutig, ambivalent, gespalten und mitunter höchst belastet. Die Geschichte der Menschen ist auch gekennzeichnet von der stets von neuem auftauchenden Frage, ob denn die Natur für uns ein Vorbild, eine Leitlinie sein kann, oder ob es nicht in unserer Bestimmung liegt, Natur zu überwinden, hinter uns zu lassen und durch künstliche Stoffe und Gebilde aller Art zu ersetzen.



Lange galt die Natur als ein Vorbild, dem nachzueifern es sich lohnte. Künstler wurden dafür bewundert, dass sie nach der Natur arbeiten konnten. Etwas naturgetreu abzubilden war Ausweis einer besonderen ästhetischen Qualität. Täuschend ähnlich hielten die niederländischen Stillleben halbgeschälte Früchte und aufgeschlitzte Fische im Bild fest. Spätestens seit der Romantik wurde die Natur dann selbst zu einer Quelle der Erfahrung des Schönen und Erhabenen. In der Phase der frühen Industrialisierung fühlte sich der Mensch zunehmend der Natur entfremdet und begann, diese zu verklären. Nun wurden die Alpen zu einem Sehnsuchtsort, die Zivilisationsflucht mit all ihren touristischen Begleiterscheinungen setzte ein, ländliche Idyllen wurden beschworen, und in der Musik zirpten die Vögel, grollte der Donner und hüpfte die launische Forelle. Zu erreichen war diese Naturnähe aber nur mit avancierter Technik und höchster Kunst.



Nach der Natur zu arbeiten bedeutete stets, ausgesprochen oder unausgesprochen, diese zu überbieten. „Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht / Auf die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht, / Das den großen Gedanken / Deiner Schöpfung noch einmal denkt.“ Die ersten Verse von Friedrich Gottlieb Klopstocks berühmter Ode „Der Zürchersee“ (1750) markieren in eindringlichen, unüberbietbaren Worten ein Naturverhältnis, das in der einzigartigen Fähigkeit des Menschen, Natur zu denken, zu gestalten, nachzuahmen, zu wiederholen den eigentlichen Reiz sieht. Natur wird zu einem Medium, in dem sich die Empfindungen des Menschen spiegeln, Natur wird zum Symbol für unsere Sehnsüchte und Ängste, Hoffnungen und Enttäuschungen. Die Beschwörungen der Natur dokumentieren nicht nur unsere Verbundenheit mit dieser, sondern auch und vor allem, dass wir über die Natur hinaus sind. Der Natur gegenüber lebt, denkt und fühlt der Mensch in einem Danach: Natur ist das, was wir hinter uns gelassen haben. Die Natur ist ein großes, fremdes Gegenüber, an dem wir nicht mehr partizipieren.

Dieses Danach, das den Menschen selbstbewusst über die Natur stellt, bleibt nicht unwidersprochen. Der Mensch, so lautet das neue Credo, ist selbst nur Teil der Natur, ein Tier unter Tieren. Die einst so klare Grenze zwischen Mensch und Tier ist durchlässiger geworden, die Ergebnisse der Wissenschaften, die sich mit dieser Grenze beschäftigen, sorgen laufend für Überraschungen. Primatenforscher, Ethologen, Kognitionswissenschaftler und Biologen erkennen bei Menschenaffen, aber auch bei Vögeln, Ratten oder Delphinen Fähigkeiten, die früher ausschließlich dem Menschen zugeschrieben wurden: komplexe kognitive Leistungen, Werkzeuggebrauch, Einfühlungsvermögen, die Herausbildung von Traditionen, kulturelle Praktiken. Die Nähe zum Tier erfüllt uns kaum noch mit Unbehagen, und der Wunsch, kein Tier zu sein, sich von diesem abzugrenzen, gilt mittlerweile als höchst anstößig. Wer diesen Wunsch äußert, erweist sich als Speziesist, als Vertreter eines Rassismus der biologischen Arten. Aber, so könnte man mit Hegel fragen: Ist ein Tier, das weiß, dass es ein Tier ist, überhaupt noch ein Tier?



Tatsächlich gibt es, selbst wenn man grundlegende Differenzen akzeptiert, wenige Gründe, den Menschen gegenüber anderen Erscheinungsformen der Natur zu privilegieren. Allerdings muss diese Naturhaftigkeit des Menschen gerade heute so stark betont werden, weil der Mensch sich daranmacht, Natur im großen Stil umzugestalten. Der Begriff des Anthropozäns erklärt ja den Menschen zur ersten Art, der es – in durchaus zweifelhafter Weise – gelingt, auf dieser Erde irreversible Spuren zu hinterlassen und damit ein geologisches Zeitalter zu prägen. Wären diese Spuren nur Resultate von Naturereignissen, wäre alles nicht so dramatisch. Doch es gilt für alle Umweltaktivisten, dass ohne den Menschen die Erde anders aussähe und das Klima menschenfreundlicher wäre. Der Mensch ist ein Verhängnis für die Natur, kein Teil von ihr.

Umgestalten heißt sehr oft: vernichten. Wir können Natur nur mehr als verschwindende Größe festhalten. Naturerfahrung im Industriezeitalter kann nicht anders gedacht werden denn als eine Erfahrung des Verschwindens. Tier- und Pflanzenarten, Wälder und Wiesen, der bestirnte Himmel, Schneefelder und Gletscher, ganze Landstriche und Formationen, Korallenriffe, Küsten, Flüsse, Seen, ja selbst die Jahreszeiten: Alles verschwindet. Unser Verhältnis zur Natur ist ambivalent. Nach der Natur leben markiert nicht nur eine Werbeschiene für Bio-Produkte, sondern ist Ausdruck eines authentischen Bedürfnisses nach einer Wiedergewinnung von Natur angesichts der Folgen unserer technologischen Zivilisation. Die Geister scheiden sich jedoch an der Frage, ob diese Fokussierung auf die Natur von den Überlebensperspektiven des Menschen geleitet sein darf, oder ob der Natur, der Tier- und Pflanzenwelt, ein Eigenwert zugeschrieben werden muss, der mit den Interessen der Menschen kollidieren kann. Mehr Lebensraum für bedrohte Tierarten bedeutet weniger Lebensraum für die expansionsgewohnte Menschheit.



Dass, um das Klima zu schützen, Naturräume durch Staudämme, Windparks und Solarpaneele großflächig umgestaltet und durch radioaktiven Abfall für Jahrtausende belastet werden müssen, wird über kurz oder lang zu veritablen Konflikten zwischen Klima- und Naturschützern führen. Grünen Strom aus Wasserkraft zu propagieren und gleichzeitig Flüsse zu Rechtssubjekten zu erklären, in deren Integrität, das heißt Verlauf, nicht eingegriffen werden darf, stellt einen unauflöslichen Widerspruch dar. Die Verklärung naturnaher Lebensformen und die großzügige Verleihung von Rechten an ausgewählte Erscheinungsformen der Natur darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Menschsein von Anbeginn bedeutete, nach der Natur im Sinn eines post- und transnaturalen Zustands zu leben. „Künstlichkeit ist die Natur des Menschen und sein Wesen ist Unbeständigkeit.“ Dieser großartige Satz des Philosophen Günther Anders bringt das Dilemma des Menschen auf den Punkt. Sosehr wir auf der einen Seite die Natur romantisch illuminieren, so sehr fasziniert uns auf der anderen Seite jede Form von Künstlichkeit, von Stahlkonstruktionen bis zu Raumkapseln, von humanoiden Robotern bis zur Künstlichen Intelligenz, von der die einen hoffen und die anderen fürchten, dass sie den Menschen als Gattung ablösen wird. Und auch hier gilt, fast zu einer Fratze verzerrt, Klopstocks Gedanke: Mehr als den Geist des Menschen bewundern wir die raffinierte Technik, die dieser Geist nachbaut und die ihn einmal übertreffen wird.

Die in Zeiten der Klimaveränderung und Umweltzerstörung spürbar gewordene Hinwendung zur Natur korrespondiert so auf paradoxe Art mit dem Willen, am Menschen selbst nichts mehr der Natur zu überlassen. Weder die biologischen Gegebenheiten des Menschen wie Geschlecht, Hautfarbe, Körperbau noch seine Fähigkeiten wollen wir der Natur, das heißt dem Zufall verdanken. Dass am Sein des Menschen nichts natürlich sei, dass wir Wirklichkeit schlechthin als soziale Konstruktion auffassen sollten, ist ein Gedanke, in den wir geradezu verliebt sind. Naturwissenschaft begreifen wir deshalb nicht mehr als kontemplatives theoretisches Unternehmen, das die Zusammenhänge und Erscheinungsformen der Natur erkennen will, sondern als ein Verfahren, das einen technologischen Imperativ in sich trägt: Erkennen, um zu verändern. Wissenschaft und Technik sind nahezu synonym geworden, Wissenschaft fällt für uns mit ihrer effizienten Anwendung zusammen: Sie soll uns von den Zumutungen der Natur befreien.

Dies gilt auch für die weichen Wissenschaften, die mit Steuerungs-, Kontroll- und Verbesserungsverfahren für alle Belange des sozialen Zusammenlebens aufwarten müssen. Die empirische Sozial- und Bildungsforschung wird mit dem Zweck betrieben, politische Entscheidungen durch eine fachliche Expertise zu stützen. Vergessen wird dabei gerne, wie sehr politische Vorgaben schon in die Fragestellungen und Untersuchungsmethoden einschlägiger Projekte einfließen können.

In diesen Disziplinen gilt die Berufung auf Natur als höchst prekär. Wer etwa von natürlichen Begabungen oder natürlichen Formen des Zusammenlebens, gar der Sexualität spricht, macht sich sofort einer reaktionären Geisteshaltung verdächtig. Und dies nicht ganz zu Unrecht, denn für den Menschen gibt es keine natürlichen Maßstäbe, an denen er sich zu orientieren hätte. Immanuel Kants Beschreibung des künstlerischen Genies als eines „Günstlings der Natur“ kann mit keiner Zustimmung mehr rechnen. Wir gehen davon aus, dass es keine natürlichen Formen der Ungleichheit gibt, die nicht durch soziale, technische oder politische Interventionen ausgeglichen werden könnten. Was an uns Natur ist, steht jederzeit zur Disposition. Je mehr wir uns besorgt der Natur um uns zuwenden, desto weniger wollen wir an uns selbst mit dieser zu tun haben.



Um es pointiert zu formulieren: Für den Menschen ist Natur nichts Natürliches. Wie wir Natur denken und gestalten, ist uns nicht vorgegeben. Ob wir Natur nur als Ressource für unsere maßlosen Bedürfnisse oder als ein Gegenüber sehen, das wir in seinem Eigenwert akzeptieren und in seiner Schönheit bewundern können, liegt ausschließlich an uns – nicht an der Natur.



