Siri Hustvedt: Paul Auster, seine Geheimnisse und ich

Hauptbild • Verbunden durch den Dialog und geteilte Geheimnisse: Siri Hustvedt und Paul Auster in ihrem Haus in Brooklyn. • (c) Eva Tedesjö / TT News Agency / picturedesk

Ich habe 36 Jahre lang mit derselben Person zusammengelebt. Er hat Hinterstübchen in seiner Persönlichkeit, die ich nie gesehen haben dürfte. Und doch hat die Zeit eine verblüffende mentale Spiegelung zwischen uns geschaffen. Ein Vorabdruck.

Der Begriff state of mind – Geistesverfassung – wird im Merriam-Webster als emotionaler Zustand oder Stimmung einer Person definiert, mit anderen Worten als eine Art innermenschliches Wetter, stürmisch oder ruhig, sonnig oder trüb, heiß oder kalt. Manchmal ist dieses Klima deutlich vom Gesicht oder von der Haltung eines Menschen abzulesen, aber nicht immer. (Innere Zustände können versteckt werden.) Und wie das wechselhafte Wetter sind Geistesverfassungen unbeständig. Von einem Moment zum anderen kann die Stimmung umschlagen. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade dachte, als meine Schwester anrief, um mir zu sagen, dass unser Vater gestorben sei, doch was es auch gewesen sein mag, es entfiel mir und wurde sofort durch die Arbeit ersetzt, die Tatsache seines Todes zu registrieren. Der Anruf veränderte meine Geistesverfassung innerhalb von Sekunden. Ich bin oft erstaunt, wie drastisch Sonnenschein meine Stimmung hebt und wie rasch Wolken sie drücken, wie es mich unvermeidlich in einen Rausch zärtlicher Hochgefühle versetzt, wenn ich Bachs Kantate 147 „Jesus bleibet“ höre, egal, wie deprimiert ich vor den ersten Tönen gewesen sein mag. Da ich als Mädchen in eine lutherische Kirche ging, bin ich mit Bach aufgewachsen. Die Kantate ist ein Amalgam aus erfrischender Musik, die ich liebe, und diffuser religiöser Erinnerung. Es gibt Gedichte von Emily Dickinson, die ich lese, um eine bestimmte Geistesverfassung herbeizuführen: eine radikale, lebhafte, wilde Klarheit, wie ich sie sonst nirgendwo finde: „Betäubt er nach und nach – / Dein heikles Wesen, präpariert es / Für einen Äther-Schlag.“

Oft verfalle ich vor dem Einschlafen in einen Zustand freier Träumerei. Meine Augen sind geschlossen, und die verschiedensten Gedanken schießen, tanzen oder springen fließend von einer Assoziation zur anderen, während meine Stimmung den Wörtern oder Bildern, die mir ungebeten in den Sinn kommen und mich entweder einlullen oder wach rütteln, nachzujagen scheint. Es ist nicht einfach, eine scharfe Linie zwischen unseren Geistesverfassungen und den Wahrnehmungen von der Welt, unseren Erinnerungen daran oder den einfallsreichen Fantasien, die sich sowohl des Wahrgenommenen als auch des Erinnerten bedienen, zu ziehen. Die Welt, wie wir sie erleben, ist in uns und von uns. Mein Vater ist jetzt niemand mehr, kein Mensch, und doch hat er mich in meinen Träumen dreizehn Jahre lang verfolgt, wobei Träume eindeutig Geistesverfassungen sind, eine andere Form des Bewusstseins und eine andere Form der Wahrnehmung, nicht direkt von der Außenwelt, sondern von deren in halluzinatorische Phantasmen umgestalteten Resten, die uns nächtens heimsuchen. Als ich klein war, glaubte ich, meine Mutter könnte meine Gedanken lesen. Wenn sie an meiner Ehrlichkeit zweifelte, sagte sie: „Darf ich dir in die Augen sehen?“ War ich unschuldig, blickte ich ruhig in die mütterlichen Augen. War ich schuldig, wand ich mich und widersetzte mich der Prüfung. Meine Mutter brauchte selbstverständlich keine Hellseherin zu sein, um meine Aufrichtigkeit zu ermessen. Sie musste mich nur ansehen. Aber lange nachdem ich aufgehört hatte, sie für ein übernatürliches Wesen zu halten, fand ich es unerträglich, ihr direkt in die Augen zu sehen und etwas Unwahres zu sagen. Sie war, glaube ich, die Inkarnation meines Gewissens. Meine Schuld war mit ihrem Blick verknüpft. Kleine Kinder sind nicht schuldig. Wie Scham oder Stolz ist Schuld ein soziales Gefühl, das unseren Bindungen an andere entspringt, und diese üble Form der Selbstbestrafung wird erst aktiv, wenn jemand fähig ist, sich so zu sehen, wie andere ihn sehen. Sie geht aus dem reflektierten Bewusstsein von sich selbst hervor. Mein kindliches Selbst konnte es nicht ertragen, von meiner Mutter als schlechter Mensch betrachtet zu werden, denn indem sie mich ansah, sah ich mein klägliches Selbst durch ihre Augen. Eine auf Schuldgefühlen beruhende Geistesverfassung ist von Natur aus eine, die zwischen und unter Menschen geschaffen wird.

Es ist eine kulturelle Gewohnheit der westlichen Welt, sich den Geist als einen geschlossenen Raum vorzustellen, einen versiegelten Bereich, in dem der erwachsene Mensch denkt, rechnet und Entscheidungen trifft, ob weise oder nicht, der aber grundsätzlich vom Geist anderer getrennt ist. Viele hunderttausend Wörter sind über das Problem des Geistes der anderen geschrieben worden. Woher weiß ich, dass du kein Zombie bist, jemand, der genauso daherkommt, redet und handelt wie ich, aber kein Bewusstsein hat? Wenn du ein menschliches Wesen bist, ist dein inneres Wetter mit seinen Sonnentagen und Windböen, seinen hohen oder niedrigen Temperaturen nicht meines, und sofern dir deine Stimmung nicht ins Gesicht geschrieben steht oder du mir davon erzählst, werde ich nicht wissen, was in deinem Geist geschieht. Und im Übrigen, selbst wenn du mir davon erzählst, kann es sein, dass du lügst und viel besser lügst als die vierjährige Siri.

Ich nehme an, dass jeder schon einmal getäuscht, belogen und verraten wurde. Wir missdeuten andere und leiden darunter. Oft aber deuten wir den Geist anderer mit hochgradiger Genauigkeit. Und wir werden nicht nur Zeugen ihrer Stimmungen; manchmal übertragen wir sie auch auf uns. Emotionen sind ansteckend. Ein Kleinkind verletzt sich, fällt hin, und ein unverletztes Kind, das es beobachtet, fängt an zu brüllen. Gefühle verbreiten sich wie Gähnen. Wir haben nicht vor, uns von jemandes Stimmung infizieren zu lassen, aber sie schleicht sich trotzdem in uns ein. Empathie ist eine geteilte Geistesverfassung, das gleiche Gefühl in zwei oder drei Personen. Deine Traurigkeit wird meine. Meine Empathie kann ein Mittel des Verständnisses werden und mir helfen, dir zu helfen, oder sie raubt mir alle Kräfte und macht mich so traurig, dass ich dir überhaupt nicht guttue. Empathische Zustände sind nicht zwangsläufig wohltuend für die eine oder andere Person, aber die Tatsache, dass solche Zustände existieren, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Menschen soziale Tiere sind – wir verlassen uns auf unsere Artgenossen, um wir selbst zu werden.

Aber es gibt noch eine andere Form von geteilter Geistesverfassung, die meines Wissens kein Gegenstand von Forschungen oder philosophischen Abhandlungen ist. Ich habe sechsunddreißig Jahre lang mit derselben Person zusammengelebt. Ich kann nicht lesen, was im Geist dieses Mannes vor sich geht. Er hat Hinterstübchen in seiner Persönlichkeit, die ich wohl nie gesehen haben dürfte. Geheimnisse im Überfluss. Und doch hat die Zeit eine verblüffende mentale Spiegelung zwischen uns geschaffen. Ein Freund erzählt uns eine Geschichte, die unmittelbar in jedem von uns eine identische Assoziation auslöst. Noch bevor mein Mann den Mund aufmacht, weiß ich, was er sagen wird, oder er weiß es von mir, bevor ich spreche. Die Verbindung zwischen der gehörten Geschichte und unserer spontanen Doppelreaktion ist selten offensichtlich, sodass es uns unerklärlich erscheint, weshalb unsere beiden Köpfe im selben Moment dasselbe Material aufgerufen haben. Es geschieht jedoch immer wieder und immer häufiger.

Mag sein, dass der Geist zweier Köpfe, die einander viele Jahre lang sehr nahe waren, verbunden durch den Dialog und geteilte Geheimnisse, durch Streit und Versöhnung, Freud und Leid, einen Sinn für Humor und die alltäglichen Begegnungen, rund um die Uhr in den verschiedensten Momenten, so verschmilzt, dass eine gemeinsame Geistesverfassung entsteht. Der Wind frischt auf, die Wolken geraten in Bewegung, und die Sonne bricht genau zur gleichen Zeit in zwei Köpfen hervor statt in einem.

Aus dem am 14. Februar bei Rowohlt erscheinenden Essayband „Mütter, Väter und Täter“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2023)