Ein Bastelset für den Schatz?

Hauptbild • Edel und sensibel – so beschreibt sich der Romantiker. • (c) Jana Mänz / Westend61 / picturedesk

Wahrscheinlich hat schon der Froschkönig, als er sich der Königstochter näherte und verlangte, von ihrem Tellerchen zu essen und in ihrem Bettchen zu schlafen, dabei unschuldig ein Herzchen mit beiden Händen geformt. Über die Infantilisierung des Valentinstags.

Ziemlich unvorbereitet traf mich mitten im Jänner die Botschaft auf einem Online-Mode-Portal: „Nur noch ein Monat bis zum Valentinstag. Finde ein kreatives Geschenk für deinen Schatz!“ Zuerst war ich genervt – hatten wir nicht gerade den Weihnachtsstress hinter uns gelassen? Bevor ich den Gedanken zu Ende denken konnte, hatte ich auch schon auf den Button geklickt – die Neugier siegte doch. Es öffnete sich eine kunterbunte Seite, die mir allen Ernstes Kinderbastelzeug als mögliches Präsent für „meinen Schatz“ anbot. Genauer: ein Herz-Bastelset mit Glitzerrosen. Wirklich jetzt? Mein Mann ist erwachsen, ich bin es auch.

Dann fiel mir eine frühere Kollegin ein, die sich immer darüber beschwert hatte, von ihrem Gatten zum Valentinstag stets etwas Praktisches bekommen zu haben. Ich glaube, Glitzerrosen hätten ihr gefallen. Zugegeben, es fällt schwer, eine romantische Stimmung mit einem Handstaubsauger herzustellen. Die Kitsch-Skala scheint nach oben hin offen zu sein: In den Shops findet sich fast alles in Herzform, Pralinen und Luftballons zum Beispiel, Förmchen zum Braten von Spiegeleiern und „Liebesschlösser“, wahlweise in Rot, Silber oder Gold. Ein nicht unerheblicher Teil des Geschenkeangebots für den Valentinstag könnte auch für einen Kindergeburtstag verwendet werden. Zündet nicht Prinzessin Lillifee abends die Sterne am Nachthimmel an und küsst morgens die Blumen wach? Das sollte doch auch mein Liebster für mich tun.

Die ganze Marketingmaschinerie, die den Valentinstag erfasst hat, scheint insgesamt ins Infantile abzurutschen. Der Valentinstag ist dafür nur ein besonders augenfälliges Beispiel. Netflix gibt höchst erfreut bekannt, dass Teenie-Serien wie „Wednesday“ oder „Riverdale“ nicht nur zu den beliebtesten Streaming-Serien von Jugendlichen gehören, sondern auch bei Erwachsenen sehr beliebt sind. In die Erlebniswelten von Pubertierenden einzutauchen ist zum Trend geworden. Der erste Schwarm, der erste Kuss, die erste Enttäuschung, der erste Joint sind offenbar für längst dem Teenie-Alter Entwachsene zu einem abendfüllenden Programm geworden.