Eurowings streicht Verbindung von Klagenfurt nach Köln

Der seit geraumer Zeit mit niedrigen Passagierzahlen kämpfende Flughafen Klagenfurt hat am Freitag erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eurowings streicht ab Anfang März bis auf Weiteres die Verbindung nach Köln, bestätigte das Unternehmen auf Anfrage eine entsprechende Online-Meldung der "Kleinen Zeitung".

"Eurowings evaluiert laufend ihre Routen nach Wirtschaftlichkeit und passt ihren Flugplan bestmöglich an die teilweise immer noch stark schwankende Nachfragesituation an. Nach intensiver Prüfung wurde entschieden, die Flugverbindung Köln-Klagenfurt vorerst nicht weiter zu bedienen und sie Anfang März aus dem Flugplan zu nehmen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Eurowings prüfe jedoch regelmäßig eine Wiederaufnahme der Strecke, "sollten sich Rahmenbedingungen entsprechend ändern".

