Pflicht zum Energiesparen bis Mitte April

Deutschland prolongiert Verordnung, Netzbetreiber ruft zum Sparen auf.

Berlin/Stuttgart. Deutschland hat die Energiesparvorgaben für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bis 15. April verlängert. Der Bundesrat stimmte der längeren Geltungsdauer der Verordnung, die Ende Februar ausgelaufen wäre, am Freitag einstimmig zu.

Die Vorgaben betreffen das Beheizen von Wohnungen und Schwimmbädern, Höchsttemperaturen in öffentlichen Arbeitsstätten sowie die Beleuchtung von Gebäuden, Denkmälern und Werbeanlagen. Das soll eine Gasmangellage wegen fehlender Lieferungen aus Russland verhindern. In einer zusätzlichen Entschließung warnte der Bundesrat vor einer solchen Mangellage auch nach dem Ende der Einsparvorgaben Mitte April und schloss auch eine erneute Verlängerung oder ein Wiederinkraftsetzen der Einsparverordnung nicht aus.

Fehlende Netzkapazitäten

Um einen Stromengpass im Südwesten Deutschlands zu vermeiden, rief indes der Netzbetreiber Transnet BW Verbraucherinnen und Verbraucher am Freitag in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr zum Stromsparen auf. Diese Meldung auf der App „StromGedacht“ bedeute aber nicht, dass Stromabschaltungen zu befürchten seien, hieß es. Es werde ein hohes Importvolumen eingesetzt, um das Netz zu stabilisieren.

Im Norden gibt es dem Unternehmen zufolge viel Wind. Weil die Netze im Zuge der Energiewende noch nicht ausreichend ausgebaut sind, reicht die Übertragungskapazität in den Südwesten für solche Mengen nicht aus. Um den Bedarf in Baden-Württemberg zu decken, sollen am Freitag in der Mittagszeit mehr als 500 Megawatt Kraftwerksleistung aus dem Ausland in den Südwesten kommen.

(APA/AFP/dpa-AFX)