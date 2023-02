Breite Front gegen strenge Regeln für Immo-Kredite

Immo-Wirtschaft und Gewerkschaft wollen Hürden beim Erwerb eines Eigenheims senken.

Wien. Seit Herbst greifen strengere Vergaberegeln für Immobilienkredite. Die Front dagegen ist zuletzt immer breiter geworden. Kritik kommt von Banken, der Immobilienwirtschaft und nun auch von der Gewerkschaft.

„Die Erfahrungen nach rund einem halben Jahr zeigen, dass die Anzahl der Darlehen um 50 bis 70 Prozent eingebrochen sind“, zeigt sich etwa WKÖ-Immobilien- und Vermögenstreuhänder-Obmann Gerald Gollenz alarmiert. Die Vertretung der Immobilienmakler argumentierte am Freitag mit „unüberwindbaren Hürden“ etwa für Jungfamilien. Unterstützung kam von der Gewerkschaft Bau-Holz: „Jungfamilien müssen die Möglichkeit bekommen, bei ausreichend vorhandenen Sicherheiten ihr Eigenheim wieder finanzieren zu können“, so Vorsitzender Josef Muchitsch, designierter FSG-Chef und SPÖ-Politiker. Auch ÖVP-Politikerinnen und -Politiker treten für Lockerungen ein.

Am kommenden Montag soll es eine Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) in Wien geben. Dort sitzen Vertreter des Finanzministeriums, der Nationalbank (OeNB), des Fiskalrats und der FMA. Die FMA folgt verpflichtenden Empfehlungen des Gremiums und ist für die Verordnung zuständig. Banken, Bau- und Immobilienwirtschaft plädieren unter anderem dafür, dass bestehende Immobilien wieder zur Gänze anrechenbar sein sollen und man sie nicht de facto zuerst verkaufen muss, um einen Kredit für ein neues Eigenheim zu bekommen. Dazu hieß es zuletzt in den „Oberösterreichischen Nachrichten“, dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) sich eine 70-prozentige Anrechnung vorstellen könne.

