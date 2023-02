Pinkelnig siegte in Hinzenbach nach Schreckmomenten

Es ist der sechste Saisonsieg für die Vorarlbergerin. Ein Vorfall mit abrutschender Anlauffräse vor dem Bewerb ging glimpflich aus.

Weltcupspitzenreiterin Eva Pinkelnig hat in Hinzenbach auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Vorarlbergerin gewann am Freitag den ersten von zwei Normalschanzenbewerben in Oberösterreich vor den Sloweninnen Ema Klinec und Nika Prevc. Chiara Kreuzer belegte Rang sechs. Pinkelnig baute mit dem sechsten Saisonerfolg ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf die diesmal viertplatzierte Deutsche Katharina Althaus wieder aus. Der zweite Wettkampf findet am Samstag statt.

Unmittelbar vor dem Eröffnungsbewerb sorgte ein glimpflich verlaufener Zwischenfall für Aufsehen. Weil das Zugseil der Spurfräsmaschine aus der Verankerung riss, rutschte das mehrere hundert Kilo schwere Gerät mit hoher Geschwindigkeit über den Anlauf und den Schanzentisch, prallte am Aufsprunghügel auf und kullerte talwärts. Mehrere dort arbeitende Helfer konnten sich in Sicherheit bringen, so blieb es bei großem Sachschaden an dem Gerät und Schreckmomenten bei allen Beteiligten.

OK-Chef Bernhard Zauner sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände mit glimpflichem Ausgang und kündigte eine genaue Untersuchung des Vorfalls an. "Wichtig ist, dass niemand verletzt ist", so Zauner. Der Veranstalter war außerdem froh, dass die Anlaufspur nicht beschädigt wurde und die Durchführung der Bewerbe nicht gefährdet war. Auch die Springerinnen waren erleichtert, dass niemand zu Schaden kam. "Gott sei dank ist nichts passiert", betonte Pinkelnig.