Streik der Sanitäter: „Der Gesundheitsdienst liegt am Boden“

Rettungssanitäter warnen vor der prekären Lage des Gesundheitssystems nach massivem Sparkurs.

London. Ein bisschen müde sieht George beim Videointerview aus. Dabei hat er eine verhältnismäßig kurze Schicht hinter sich: zehn statt zwölf Stunden – allerdings ohne Mittagspause, was eher die Regel ist, wie er erzählt. „Es ist immer so viel los.“ George ist 56 Jahre alt und seit 20 Jahren Rettungssanitäter in London. So schlimm sei die Situation noch nie gewesen. Der NHS – der nationale Gesundheitsdienst – sei „am Boden“. Es fehle überall an Personal und an Geld.

Er beobachtet das täglich bei der Notaufnahme. „Früher mussten wir zuweilen zehn oder 20 Minuten warten, bis wir eine Patientin ins Krankenhaus einliefern konnten. Aber jetzt warten wir in manchen Londoner Spitälern bis zu sieben Stunden.“ Der Grund: akute Engpässe. In den vergangenen zehn Jahren hat die Regierung im ganzen Land mehr als 20.000 Krankenhausbetten abgebaut. Pro 1000 Einwohner hat Großbritannien weniger als drei Betten (in Deutschland sind es fast acht, der europäische Durchschnitt liegt bei fünf).