Zwei Tote bei Anschlag in Ost-Jerusalem

Attentäter fuhr mit Auto in Bushaltestelle.

Jerusalem. Ein mutmaßlich palästinensischer Attentäter ist in Ost-Jerusalem an einer Bushaltestelle in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens zwei Menschen getötet, darunter ein sechsjähriges Kind. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Der Attentäter, ein Mann aus Ost-Jerusalem, wurde getötet.

Premierminister Benjamin Netanjahu ordnete an, das Haus des Attentäters umgehend versiegeln zu lassen und dann abzureißen. Zudem seien Einheiten in dem Gebiet verstärkt worden, um Ermittlungen und Verhaftungen im Umfeld des Täters durchzuführen, verlautete aus Netanjahus Büro. Israels neue ultrarechte Regierung will härter gegen Attentäter vorgehen.

Todesstrafe für Terroristen

Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir forderte, ein Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen so schnell wie möglich zu verabschieden. Zudem müssten weitere Beschlüsse zur Abschreckung vorangetrieben werden. Jerusalem war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz schwerer Anschläge. Zuletzt erschoss vor zwei Wochen ein palästinensischer Attentäter bei einer Synagoge in Ost-Jerusalem sechs Israelis und eine Ukrainerin. Es war der palästinensische Anschlag mit den meisten Todesopfern seit 2008.

„Unsere Herzen schmerzen nach dem abscheulichen Terrorangriff kurz vor Schabbat“, twitterte Präsident Jitzhak Herzog. Im Gazastreifen wurde der Anschlag dagegen aus Moscheen über Lautsprecher gefeiert. Ein Hamas-Sprecher bezeichnete ihn als „natürliche Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung“. Bei einer Razzia in Jericho hatte die israelische Armee zuletzt fünf Hamas-Mitglieder getötet.

(DPA)