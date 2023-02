Asyl-Bilanz: Sehr viele kommen, viele gehen

Österreich verbuchte im Vorjahr ein Rekordhoch bei den Asylanträgen. Allerdings sinken die Zahlen seit Dezember „eklatant“. Und: Es dürften auch sehr viele Menschen weitergezogen sein.

Wien. Die Zahl der Asylanträge in Österreich war im Vorjahr hoch, sogar extrem hoch: Konkret gab es 108.781 Asylanträge, das sind um 172 Prozent mehr als im Jahr 2021. Der überwiegende Anteil (nämlich: 80.965) waren Männer – in Summe kamen 5275 Frauen und 22.540 Minderjährige.

Über den Großteil des vergangenen Jahres lag Österreich bei der Pro-Kopf-Belastung (pro 100.000 Einwohner) in der EU damit auf Platz zwei – hinter Zypern. Nicht mitgezählt werden hier die Zehntausenden Ukraine-Vertriebenen, da diese ja nicht um Asyl ansuchen müssen. Die „Top drei“-Nationen bei Asylanträgen waren Afghanistan, Indien und Syrien. Allerdings enden bei allen drei Nationen – vor allem Afghanistan – die Verfahren in der überwiegenden Mehrzahl nicht mit Asyl, sondern mit einer sogenannten „sonstigen Entscheidung“, wie das in der Statistik heißt.