Alaba spielt um einen WM-Titel

David Alaba geht mit Real Madrid als klarer Favorit ins Finale gegen Al-Hilal. Die saudischen Außenseiter genießen einen Geldregen.

Rabat. Zweimaliger Weltmeister ist David Alaba schon – auf Klubebene. 2013 und 2020 gelang dem ÖFB-Kapitän mit Bayern München das, was mit dem österreichischen Nationalteam außer Reichweite ist. Heute (20 Uhr, live Fifa+) hat der 30-Jährige mit Real Madrid die Chance, zum dritten Mal bei der Klub-WM zu triumphieren. In das Finale in Rabat gehen die „Königlichen“ als klarer Favorit gegen Al-Hilal aus Saudiarabien. Real könnte seinerseits zum fünften Mal triumphieren und damit seine Rekordmarke weiter ausbauen.

Trainer Carlo Ancelotti ist allerdings gewarnt, immerhin schaltete Al-Hilal zuvor im Halbfinale den weit höher eingeschätzten brasilianischen Copa-Libertadores-Sieger Flamengo aus. „Eine gute Mannschaft mit individueller Qualität und vielen Spielern, die zur saudischen Nationalmannschaft gehören. Sie haben Spieler mit Erfahrung aus Europa. Wir respektieren dieses Team sehr“, betonte der Italiener. Der Coach kann aller Voraussicht nach wieder auf Goalgetter Karim Benzema zurückgreifen, der beim Semifinal-Sieg über Al Ahly noch wegen einer Blessur gefehlt hatte.

Den Profis von Al-Hilal bescherte der überraschende Finaleinzug einen regelrechten Geldregen: 125.000 Euro gab es pro Spieler vom Sportministerium, weitere je 250.000 Euro von Prinz Al-Walid bin Talal, einem großen Fan des saudischen Rekordmeisters, der für den Titelgewinn noch einmal eine ähnlich hohe Prämie ausgelobt hat.

Bereits zuvor bestreiten Flamengo und das von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller trainierte Al-Ahly aus Ägypten das Spiel um Platz drei – allerdings nicht wie geplant im Finalstadion in Rabat, sondern im rund 250 Kilometer entfernten Tanger. Die Fifa verlegte die Partie etwa 48 Stunden vor Anpfiff, um den Rasen vor dem Endspiel zu schonen. Nun sind vor allem die 15.000 mitgereisten Flamengo-Fans erbost, die sich kurzfristig eine Reise organisieren müssen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2023)