Robert Forster: „Erinnerung ist eine Art von Droge“

Robert Forster, bekannt von der Band Go-Betweens, hat ein Soloalbum mit seiner erkrankten Frau, Karin, und seinen zwei Kindern aufgenommen. „Die Presse“ sprach mit ihm über Kreativität und das Mysterium seines Lebens.

Die Presse: In „When I Was a Young Man“, einem Ihrer neuen Songs, schwärmen Sie von David Bowie und Lou Reed. Was machte sie so wichtig für Sie?

Robert Forster: Als Schüler hörte ich 1973 im australischen Radio „Starman“ von David Bowie und „Walk on the Wild Side“ von Lou Reed. Beide Songs sprachen sofort zu mir. Sie beschrieben eine Welt, die mir unbekannt war, mich aber endlos faszinierte.

Anders als Bowie und Reed hatten Sie eine schöne Kindheit. „I was never lonely and I was never sad“, singen Sie. Kann eine Kindheit ohne Trauma nicht nachteilig beim Schreiben von Popsongs sein?

Ich halte das für ein Klischee, dass man nur ein guter Künstler sein kann, wenn man harte Zeiten gemeistert hat. Man kann aus einer glücklichen Familie kommen und dennoch abgründige Songs lieben.