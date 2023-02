Die EU setzt auf Abschottung

(c) ATTILA KISBENEDEK / AFP / picturedesk

Patrouille an der Grenze Ungarns zu Serbien. Trotz des Zauns kommen auf diesem Weg viele Migranten in die EU.

Beim Gipfel einigten sich die EU-Chefs auf effizientere Rückführungen und verstärkten Außengrenzschutz.

Gegen drei Uhr früh in der Nacht auf Freitag endete der EU-Sondergipfel in Brüssel mit der einmütigen Feststellung der EU-Staats- und Regierungschefs, dass Migration „als europäische Herausforderung eine europäische Antwort erfordert“. Und die lautet nun, noch mehr, als es das seit dem Krisenjahr 2015 bereits der Fall ist: Nach außen dicht machen, irreguläre Einwanderung verringern, Abschiebungen beschleunigen. „Wir werden handeln, um unsere externen Grenzen zu stärken“, versprach Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Bundeskanzler Karl Nehammer, der vor dem Treffen indirekt mit einem Veto gegen die seiner Meinung nach zu vagen gemeinsamen Beschlüsse gedroht hatte, war zufrieden: „Sehen Sie es als Erfolg an, dass sogar Luxemburg zustimmen konnte“, sagte er. Luxemburgs Premierminister, Xavier Bettel, hatte sich besonders deutlich gegen die Forderung Nehammers und anderer seiner Amtskollegen nach einer Verstärkung des Außengrenzschutzes geäußert.

Drei Milliarden Euro

Nehammer nannte die Zahl von drei Milliarden Euro aus dem Unionsbudget, die für diese Zwecke nun eingesetzt werden sollten. Tatsächlich sind aber nur mehr rund 2,7 Milliarden Euro im Finanzrahmen der Jahre 2021 bis 2027 für Grenzmanagement verfügbar, teilte eine Sprecherin der Kommission auf Nachfrage der „Presse“ mit. Die Kommission, die nun von den 27 Chefs dazu angehalten ist, „unverzüglich umfangreiche Finanzmittel“ für den Außengrenzschutz einzusetzen, weist zudem darauf hin, dass diese Mittel von den Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen des Finanzrahmens gekürzt worden sind – und dass man jene zwei Milliarden Euro, die laut österreichischer Bundesregierung zur Befestigung der bulgarisch-türkischen Grenze nötig seien, nicht allein aus dieser Quelle bezahlen könne.