Moldaus Sorge vor dem Zugriff Moskaus

(c) Virginia Mayo / AP / picturedesk

Die kleine Republik steht unter Russlands Druck. Nun gibt es einen Wechsel an der Regierungsspitze.

Es gilt als eines der ärmsten Länder Europas. Und doch hat die Republik Moldau ihre Tore für Zigtausende Flüchtlinge geöffnet. Rund 700.000 Menschen aus der Ukraine haben sich seit Beginn des russischen Überfalls in das kleine Land abgesetzt. Der Großteil davon ist weitergezogen. Doch fast 100.000 ukrainische Flüchtlinge sind geblieben. Das hat die ohnehin schon prekäre wirtschaftliche und soziale Lage in Moldau weiter verschärft.

Die frühere Sowjetrepublik befindet sich in einer schwierigen strategischen Lage. Moldaus derzeitige Führung blickt in Richtung Europäische Union und über die Grenze nach Rumänien, mit dem das Land historisch verbunden ist. Zugleich versucht Russland, den Einfluss in Moldau auszuweiten.