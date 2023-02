„Wunderkind“ - Ein Kind setzt sich zur Wehr

Karin Smirnoff hat mit „Wunderkind“ einen bedrückenden Roman über eine toxische Mutter-Tochter-Beziehung geschrieben. Und über Pädophilie.

Alle Kinder haben eine Mutter nur nicht Agnes. Die hat Angst.“ Und die hat Agnes zu Recht. Denn ab dem Zeitpunkt der Geburt macht ihre Mutter kein Hehl daraus, dass dieser Planet nicht groß genug für sie beide ist. Bevor sie sehr jung ungewollt schwanger wurde, war Anita Amundson nicht nur wunderschön, sondern auch ein aufstrebendes Musiktalent. „Das Kind hat mein Leben zerstört“, wird sie später ihrem Psychiater erklären. „Es ist nur gerecht dass ich auch seins zerstört habe.“ Wundern Sie sich an dieser Stelle bitte nicht: In dem Roman „Wunderkind“ gibt es keinen einzigen Beistrich.



Was es gibt, ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen Agnes und „Anitamama“ – umso bedrückender und mitreißender, als ihn die schwedische Autorin Karin Smirnoff in kurzen, schnörkellosen Sätzen erzählt – Sätze, in denen ein kleines Kind sprechen würde. Dass man statt „Anitamama“ leicht „Antimama“ lesen kann, mag Zufall sein. Oder auch nicht.