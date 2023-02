Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling als Beispiel für einen behutsameren Umgang mit der Natur.

Kaum beachtet von Medien und Öffentlichkeit wird in Brüssel derzeit über ein „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur“ debattiert. Es geht unter anderem um den Erhalt und die Wiederherstellung von Lebensräumen, es geht um Flächen, die unberührt und in Ruhe gelassen werden müssen, um der in atemberaubender Geschwindigkeit schwindenden Vielfalt an Pflanzen und Tieren wieder Raum zu geben.