Hunger nach Biomasse – Folgen in Nordamerika

Nordamerikanische Umweltschützer kritisieren die EU scharf. Die Reform der Biomasse-Richtlinie sei ungenügend und leiste der Schwächung der Wälder Vorschub.

115 Umweltorganisationen aus den USA und aus Kanada stellen in einem offenen Brief die EU an den Pranger. Thema ist die Schlussphase der Verhandlungen der Biomasse-Richtlinie (RED III – die dritte Auflage der Renewable Energy Directive, RED). Einer der zentralen Punkte dabei ist die Abwägung, wie Biomasse in der Klimapolitik behandelt werden soll.