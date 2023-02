Super Bowl: Touchdown mit Vorbildwirkung

Erstmals werden im Super Bowl beide NFL-Finalisten von schwarzen Quarterbacks angeführt. Ein Meilenstein, denn auch der Profi-Football kennt und lebt die sozialen Ungleichheiten.

Sie werden den Super Bowl LVII in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr MEZ, live Puls4) mit ihren Ideen und Pässen entscheiden: Als Quarterbacks haben Patrick Mahomes auf Seiten der Kansas City Chiefs und Jalen Hurts bei den Philadelphia Eagles im traditionell größten US-Sportereignis die wichtigsten Rollen inne, sie stehen als Spielgestalter im Blickpunkt. Und mit ihnen eine gesellschaftspolitische Diskussion. Denn in der 57. Auflage des Endspiels der National Football League sind erstmals die Quarterbacks beider Finalisten afroamerikanischer Abstammung. Ein bedeutsames Zeichen? Oder lediglich eine Kategorie, die in der heutigen Zeit abseits rein sportlicher Leistung keinen Platz mehr finden sollte? Football-Enthusiasten im Land sind ob dieser Frage gespalten, die Protagonisten indes sind sich einig.



„Das ist Geschichte. Etwas, auf das man aufmerksam machen sollte. Es war ein langer Weg bis hierher“, sagte Hurts vor seiner Super-Bowl-Premiere. Schließlich hatten vor ihm erst sieben andere schwarze Quarterbacks einen Auftritt im NFL-Finale, einer davon ist sein heutiger Gegner Mahomes. „Es ist ein historischer Moment, wir sind Teil davon. So viele vor uns haben das Fundament gelegt. Das wird ein spezieller Moment“, so der Chiefs-Superstar. „Ich hoffe, dass wir den Jungs, die noch kommen werden, die Bühne bereiten.“