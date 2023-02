Die Politik der Bierpartei

Seit der Bundespräsidentenwahl erreicht die Bierpartei unter Dominik Wlazny gute Umfragewerte. Aber was machen deren Abgeordnete den ganzen Tag?

Hier im tiefsten Simmering, nahe den Wiener Gasometern, steht ein graues Bürogebäude, das schwer zu finden ist. Nur wenige kennen den kurvigen, verschlungenen Weg in diese Industriezone, in der das Gebäude in einem unscheinbaren Innenhof versteckt ist. Während die etablierten Parteien mit einer repräsentativen Parteizentrale an einem urbanen, innerstädtischen Ort glänzen, wirkt das graue Gebäude fast wie eine Antithese dazu.



Was offenbar auch gewollt ist. Hier ist „Pogos Empire“ – also der Sitz der 2015 gegründeten Bierpartei unter der Führung des Musikers, Arztes, Kabarettisten und Parteichefs Dominik Wlazny, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo. Anfangs nur als Spaßpartei wahrgenommen, hat Wlazny die Bierpartei zu einem politischen Faktor geformt.