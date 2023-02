Was wäre Wien ohne seine Migranten?

Drucken

Hauptbild • Der 19-jährige Iraker Mohammed Al-Badri hat sich mit Fleiß, Disziplin und Pünktlichkeit hochgearbeitet. • (c) Jana Madzigon

Sie machen Kaffee, bringen neue Ideen und Essen, pflegen Alte, bauen Häuser und reinigen Toiletten. Viele Branchen könnten ohne Migranten nicht bestehen. Wie wäre Wien dann? Eine Spurensuche.

Mohammed Al-Badri steht in seiner weißen Kellnerjacke bereits beim Eingang bereit: „Willkommen“, sagt er und lächelt freundlich. „Kaffee? Melange? Espresso?“, will er dann wissen, gefolgt von einem „Kommt sofort“. Als tadellos möchte man das Verhalten des 19-jährigen Irakers beschreiben. Und das bestätigt auch seine Chefin Tiffany Tappauf-Volpini vom Restaurant „Zum Leupold“ in der Schottengasse, die den jungen Mitarbeiter sehr schätzt.



Im gutbürgerlichen Leupold arbeiten viele Menschen mit Migrationshintergrund. Aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Ukraine, Syrien, Irak. „Es ist auch der Großteil, der sich bewirbt, nicht aus Österreich“, sagt Tappauf-Volpini. Kein Wunder: 62 Prozent der Gastro-Angestellten in Wien haben laut AMS keinen österreichischen Pass. Da sind jene mit Migrationshintergrund noch gar nicht mitgezählt. Tappauf-Volpini stört das gar nicht. Sie habe gute Erfahrungen mit ausländischen Arbeitskräften gemacht. „Man merkt, dass sie etwas aus sich machen wollen.“