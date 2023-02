Mit den Kindern ins Büro

Seit der Rückkehr aus dem Home-Office kommt auch der Nachwuchs häufiger mit. Was es für die Kinder, Kollegen und die eigene Karriere braucht.

Mit dem Ende der Pandemie hat in vielen Unternehmen auch die Flexibilität in Sachen Arbeitsort ein Ende gefunden. Immer öfter wird die Rückkehr in die Büros zumindest für einige Tage der Woche eingefordert. Was manche Eltern, die sich in Zeiten geschlossener Betreuungseinrichtungen anders organisiert haben, vor neue Herausforderungen stellt. Diese werden teils damit bewältigt, dass die Kinder zumindest hin und wieder mit der Mutter oder dem Vater zur Arbeit gehen – oder getragen werden.



Inzwischen gestaltet sich das nicht mehr als gar so schwierig wie noch vor der Pandemie, als Kinder am Arbeitsplatz jenseits des jährlichen „Väter/Tochter-Tages“ überaus kritisch beäugt wurden. Und ist womöglich auch rechtlich leichter zu argumentieren als gedacht, wie eine soeben an der FH Burgenland entstandene Masterarbeit zeigt. Darin argumentiert Agnes Lebisch, frischgebackene Absolventin des Studiengangs Human Ressource Management und Arbeitsrecht, dass es zwar kein ausdrückliches Recht auf das Mitnehmen von Kindern ins Büro gibt, sich allerdings durch manche Regelungen ein indirekter Anspruch ableiten lassen könnte. Darunter zählen für die Arbeitsrechtlerin unter anderem die Regelungen zu Stillpausen im Angestellten- sowie im Mutterschutzgesetz; aber auch durch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sieht die Absolventin zumindest in Ausnahmefällen einen begründeten Anspruch auf das Mitnehmen des Nachwuchses.