Unter 20 Euro: Cantina im Parlament

Allzu groß sollte der Hunger noch nicht sein, wenn man vorhat, ihn in der Kantine des Parlaments zu stillen: nicht wegen des Essens, im Gegenteil. Aber es kann mit Sicherheitskontrollen und dergleichen etwas länger dauern, zumindest beim ersten Mal. Die Cantina – mit dem Gourmetrestaurant, dem Bistro und dem Café eines von insgesamt vier Lokalen, die vor wenigen Wochen im neu renovierten Parlament aufgesperrt haben – ist eben nicht irgendwo. Und genau das ist es ja auch, was einen dorthin zieht. Wer sich erhofft hat, den einen oder anderen Parlamentarier beim Suppeschlürfen beobachten zu dürfen, der wird aber – zumindest an diesem Tag – enttäuscht: Vielleicht sollte man sich vorher informieren, wann der Nationalrat tagt.

Apropos Suppe: Die ist mit Erbsenschöberln – irgendwie eine nette Referenz an die klassische (alt-)österreichische Küche. Diese ist in der Folge gar nicht so stark vertreten, würde wohl auch provinziell wirken. Die sechs Hauptgerichte – das Menü kostet vegetarisch zwölf, mit Fleisch 15 Euro – sind bunt durchgemischt: An diesem Tag gibt es Chili con Carne, Kürbispolenta, sogar die unvermeidliche Chicken Bowl ist dabei. Die Bouillabaisse vom Teich ist kräftig im Geschmack und auch wenn der Fisch in einer Kantine naturgemäß ein bisschen leidet, löffelt man die Schale mit großer Lust aus: dem Parlament absolut würdig! Die Waldviertler Linsen sind auch nicht fad, sondern gut gewürzt – warum der Semmelknödel mit Spinat angereichert ist, ist nicht ganz nachvollziehbar, aber macht nichts. Die Schoko-Preiselbeerschnitte zum Dessert könnte aus der Konditorei kommen: sehr fein! Und, was wirklich schön ist: Dass man sich um gute Zutaten bemüht (Reis aus Österreich, Kamptaler Speck, Bio-Rind im Chili, Bio-Eier zur Polenta). Weiter so!

Praktische Tipps für alle, die jetzt auch hin wollen: Registrieren ist Pflicht, vorab unter dem Menüpunkt Erleben auf der Parlamentshomepage oder vor Ort beim Haupteingang. Ausweis nicht vergessen. Und: Die nächste Plenarsitzung ist am 1. März.

Cantina im Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien, Mo.–Fr. 11–14.00, parlament.gv.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2023)