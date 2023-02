Das Küchenmesser feiert einen Aufschwung

Drucken

Hauptbild • Richard Kappeller fertigt in seiner Werkstatt in Salzburg edle – und scharfe – Messer, immer mehr davon sind Küchenmesser. • (c) Wildbild/Herbert Rohrer

Der Trend zum Kochen lässt einige Fragen aufkommen: Wie findet man das perfekte Messer? Wie viele Schneidwerkzeuge braucht man wirklich? Und was darf man auf keinen Fall mit ihnen anstellen?

„Es gäbe auch noch den Tomatentest“, sagt Richard Kappeller, nachdem er mit einem mächtigen Küchenmesser ein paar Härchen von seinem Unterarm rasiert hat: Also den, bei dem ein Messer seine Schärfe beweist, indem es ohne Druck und Kraftaufwand durch die Tomatenhaut gleitet. Tomatensaison ist gerade nicht, macht aber nichts. In Kappellers Werkstatt erwartet man ohnedies keine stumpfen Klingen.



Seit 20 Jahren fertigt der 38-Jährige Messer, in Handarbeit und mitunter ziemlich ausgefallene: mit Klingen aus feinstem Damaststahl und Griffen aus Wüsteneisenholz, Kamelknochen oder gleich einem Mammutstoßzahn: Was der Salzburger in seinem Atelier herzeigt, ist alles andere als das Standardmesser, mit denen die meisten Menschen im Alltag ihre Zwiebeln schneiden. Begonnen hat Kappeller mit Outdoor- und Jagdmessern, inzwischen sind die meisten seiner Stücke für Küchen gedacht – auch für ganz besondere. Anlässlich der Kür zum Koch des Jahres fertigte er unlängst etwa ein Küchenmesser für den Spitzenkoch Lukas Nagl: asiatisch angehaucht – der Koch lässt sich mitunter von der japanischen Küche inspirieren – und aus einer besonderen Art von Damaststahl.