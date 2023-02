(c) Felipe Dana/picturedesk.com

In den Straßen von Butscha zeigte sich das Grauen des Kriegs. In dem Vorort im Nordwesten der Hauptstadt wurden auch zahlreiche Kriegsverbrechen dokumentiert.

Militärexperte Gustav Gressel erklärt vor dem ersten Jahrestag von Putins Invasion, warum die Russen nun monatelang in der Offensive sein könnten, aber die Ukraine „mehr Potenzial“ hat. Die verbreiteten Vorstellungen über einen Atomwaffeneinsatz hält Gressel für „hoch naiv“ – und Österreich für ein „Sicherheitsrisiko“.

Herr Gressel, der Krieg nähert sich seinem ersten Jahrestag. Niemand hat eine Glaskugel, aber welches Szenario halten Sie im zweiten Kriegsjahr für wahrscheinlich?



Gustav Gressel: In der ersten Jahreshälfte wird Russland seine Offensiven mit mobilisierten Kräften verstärken. Sie werden im Osten weiter angreifen, aber nicht aus dem Norden in Richtung Kiew. Ziemlich sicher wird es am Ende auch russische Geländegewinne geben, aber keine großen, falls die Ukraine keine schweren Fehler macht. Im Sommer dürfte sich dann die russische Offensivkraft erschöpft haben, vielleicht vor Kramatorsk und Slowjansk (Anm.: ca. 35 Kilometer nordwestlich der derzeit umkämpften Stadt Bachmut).



Und dann?