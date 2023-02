Der Kaiser kämpft um seinen Thron

Die Landtagswahl in Kärnten bleibt bis zum Schluss spannend. Niemand weiß, ob die SPÖ ihre dominierende Stellung behält. FPÖ und Team Kärnten sind die Herausforderer.

Landeshauptleute galten lange Zeit als unantastbar. Wer einmal fünf Jahre lang ein Bundesland regiert, Hunderte Zeltfeste besucht und Tausende Hände geschüttelt hat, hat als unabwählbar gegolten. Ausnahmen (Gabi Burgstaller in Salzburg nach einem Finanzskandal oder Franz Voves in der Steiermark) bestätigen die Regel. Doch das ändert sich gerade: Günther Platter ist in Tirol angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage gar nicht mehr angetreten, Johanna Mikl-Leitner war in Niederösterreich die große Wahlverliererin.



Und Peter Kaiser in Kärnten? Auch für den seit zehn Jahren regierenden Kärntner Landeschef ist eine weitere Amtsperiode noch keineswegs sicher. Genaueres weiß man nicht, aktuelle Umfragen zur Kärnten-Wahl am 5. März liegen noch nicht vor. Aber der Sozialdemokrat Kaiser kämpft mit demselben Problem wie Amtskollegin Mikl-Leitner von der ÖVP: Sie ist nicht für eine schwache Performance im Bundesland abgestraft worden, sondern leidet unter der Krise der Bundes-ÖVP (deren Politik sie allerdings zu einem guten Teil selbst mitgestaltet).