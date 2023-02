Ernst Pucher: „Diese Flugzeuge werden für 50 bis 100 Jahre gebaut“

Sie demokratisierte Flugreisen, nahm das Space Shuttle Huckepack und hätte fast als fliegender Flugzeugträger gedient: Zur letzten Auslieferung der Boeing 747 reden wir mit dem TU-Professor und Luftfahrtexperten Ernst Pucher über die Welt der Big Birds.

Ikone der Luftfahrt, der Jumbo schlechthin, unverkennbar mit Buckel und der großen Nase: Vor wenigen Wochen wurde nach 55 Jahren Bauzeit die letzte Boeing 747 ausgeliefert, an einen Frächter – kein Zufall, wie wir gleich erfahren. Die Produktion des Konkurrenten von Airbus, des A380, wurde schon 2021 eingestellt. Dennoch feiern die Quad-Jets nach Corona nun ein Comeback, wie es TU-Professor Ernst Pucher bei einem Gespräch im November 2020 – unter einem pandemiebedingt leeren Himmel am Flughafen Wien-Schwechat – vorhergesagt hat. Die „big birds“ werden noch lang in der Luft bleiben.



Ein Comeback am Ende der Bauzeit . . .