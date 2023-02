Ist Romantik noch zeitgemäß?

Drucken

Hauptbild • Blumen, Pralinen und Rosarot - klassische romantische Codes haben noch keinesfalls ausgedient. • Illustriert von Christine Pichler

Viele sehnen sich danach, andere schmähen sie. Manche versuchen, sie auch gänzlich neu für sich zu definieren: die Romantik. Wie steht es also heute um den Begriff? Ein Annäherungsversuch zum Valentinstag.

Romantik ist das mit den Blumen. Das mit den Pralinen in Herzchenform und das mit den Sonnenuntergängen, vorzugsweise am Strand. Nicht zu vergessen: Kerzen. So zumindest wurde es den Menschen über Jahrzehnte hinweg eingetrichtert. Den Anfang machten literarische Werke, noch expliziter konnten es Filme darstellen, heute finden sich die gelernten Skripten auch in sozialen Medien wieder, etwa in dem chinesischem Videoschnipselportal TikTok unter diversen Hashtags, etwa #CouplesTikTok oder #Romance. Es scheint Konsens darüber zu herrschen, wie Romantik auszusehen hat. Schauspieler Hugh Grant hat es seinem Publikum in diversen Filmen klargemacht („Tatsächlich Liebe“, „Notting Hill“).

Immer wieder wurde über das in romantischen Komödien, kurz Romcoms, vermittelte veraltete Frauenbild diskutiert. Denn in zahlreichen Geschichten ist die Frau eine auf das Aussehen reduzierte, idealisierte (und sexualisierte) Figur, die es zu erobern gilt. Mit einer ordentlichen Portion an Romantik versteht sich.