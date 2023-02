Auch für Nichtbesitzer ein Thema: Können wir ohne Knurren und Kläffen über Hunde reden?

Den Maurer Wald in Wien Liesing kenn ich besser als manche ihren Vorgarten. Ich war als Kind dort unterwegs, als im „Ruinengelände“ Schilder mit Totenkopf vor dem Betreten warnten. Dies war einst militärisches Sperrgebiet mit Kasernen, im Krieg heftig bombardiert. Der beliebte Pappelteich war Trainingsbecken für Soldaten. Von Blindgängern ging noch lang Gefahr aus. Manche wussten, wo die letzten Eingänge in die Bunkeranlagen unter der Erde waren. Wir kamen aber nie weit.

Was einst Wald war, in dem man Rehe und Hasen gesehen hat, ist heute erweiterte Hundeauslaufzone. Wer will sich schon mit der kleinen ausgeschilderten begnügen? Der Hund will laufen, der Mensch spazieren. So wird auch die Leinenpflicht salopp gehandhabt. Ob nach dem Gackerl zum Sackerl gegriffen wird, hängt nach meiner Beobachtung nicht zuletzt davon ab, ob der „Kotau“ unter Beobachtung stattfindet oder nicht. Die meisten Tretminen werden frühmorgens abgesetzt.

Das soll kein Dog-Bashing sein. Bloß nicht noch eine gesellschaftliche Frontlinie! Ohnehin geht es selten um das Tier, mehr ums andere Ende der Leine. Es gibt halt immer mehr, in allen Größen, Arten und Graden des Gehorsams. 2021 war Rekord in Österreich: 837.000, soweit offiziell registriert. 2022 ist die Zahl zweifellos noch höher: Corona ist ein Hundefreund. Wenn Wauwau der Einsamkeit entgegenwirkt, ist daran nichts auszusetzen. Die allerwenigsten wollen Ärger provozieren. Hoffen wir nur, dass die Liebe auch anhält, wenn das Haushaltsbudget knapp wird. Im Maurer Wald ist für Streuner nicht viel zu holen.

