Verletzungen deuten auf einen Gewaltakt hin. Der Bruder des Festgenommenen informierte die Polizei. Der 18-Jährige hat offenbar gestanden.

Ein Passant hat am Sonntag kurz vor 8.00 Uhr auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) eine Tote gefunden. Aufgrund der Auffindungssituation und der Art der Verletzungen sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Opfer dürfte zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Am Sonntagnachmittag wurde bekannt, dass ein 18-Jähriger in Zusammenhang mit dem Todesfall festgenommen wurde. Gegen 13.00 Uhr hatte ein Mann der Polizei telefonisch mitgeteilt, sein 18-jähriger Bruder habe ihm gestanden, die 19-Jährige getötet zu haben, erklärte ein Polizeisprecher.

Daraufhin wurden mehrere Streifen, Beamte des Landeskriminalamtes sowie das Einsatzkommando Cobra nach Mauthausen beordert. Der junge Mann aus dem Bezirk Perg ließ sich widerstandslos festnehmen, informierte die Polizei Oberösterreich.

Blutspuren im Auto des Verdächtigen

Schon bei seiner ersten Befragung soll er die Gewalttat gestanden haben. In seinem Auto wurden auch Blutspuren gefunden. Weder das Motiv noch die genaue Todesursache waren Sonntagnachmittag geklärt. Die Einvernahme des Festgenommenen dauerte an. Ein Motiv war vorerst noch offen. Das Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Obduktion wurde für den Abend erwartet.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht auf Sonntag oder in den frühen Morgenstunden im Bereich des Sternstein-Liftes, der Zufahrtsstraße sowie den umliegenden Forst- und Gemeindestraßen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133/40-3333 zu melden. Die Frau trug laut Polizei für die Jahreszeit zu leichte Bekleidung.

(APA)