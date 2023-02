Österreich, eine Weltmacht im Hallenhockey

Das Männer-Team gewann in Pretoria WM-Gold, die Frauen-Auswahl ebenso sensationell WM-Silber; und doch ringen beide um breitere Aufmerksamkeit, weil hierzulande die Akzeptanz fehlt und international, vor allem bei Olympia, im Freien gespielt wird.

Pretoria/Wien. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Hockey gilt in Österreich als absolute Randsportart, dabei ist es ein so wunderbarer Sport. Läuft in er Halle ein Turnier, ist Österreichs Männer-Team aber die absolute Nummer 1. Weltmeister 2018, Europameister 2022 und jetzt, nach dem 7:6 (nach Penalties) im Finale von Pretoria gegen die Niederlande ist Rotweißrot erneut Weltmeister. Das Frauen-Team unterlag im Endspiel der Oranje-Auswahl mit 0:7, doch auch WM-Silber glänzt.

Was vorrangig mit Idealismus und einigen Deutschland-Legionären bewundernswert gedeiht, wirft stets die gleiche Frage auf: warum scheitert die Hallen-Großmacht immer wieder beim Anlauf, sich für Olympia zu qualifizieren?