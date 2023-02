Iranisches Gold als Morgengabe vor Höchstgericht

Richter wollen wissen, wie viel die Münzen wirklich wert sind.

Wien. Wenn in Österreich lebende Eheleute nach einem fremden Recht geheiratet haben, kann es auch heimischen Gerichten obliegen, ausländisches Recht anzuwenden. In einem aktuellen Fall begehrt eine Frau nun iranische Goldmünzen als „mahr“, als „Morgengabe“ nach iranischem Recht. Die Morgengabe war bis Ende 2009 auch im österreichischen Recht geregelt. Gemeint war laut dem ABGB ein Geschenk, das der Bräutigam nach der Hochzeitsnacht – also am Morgen – der Braut verspricht.

Im iranischen Recht gelten freilich andere Regeln. Die ersten beiden Instanzen gaben aber der Frau Recht. Das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen (LG) erklärte jedoch noch die Revision an den Obersten Gerichtshof für zulässig. Die Höchstrichter (4 Ob 168/22t) wiederum betonten nun, nicht entscheiden zu können. Denn sie seien nur zuständig, wenn eine Sache mehr als 5000 Euro wert sei. Deswegen solle erst die Vorinstanz noch die Münzen bewerten. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2023)