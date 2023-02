Klage der Ehefrau gegen Freundin ihres Mannes scheitert.

Wien. Würde sich ein „wertverbundener Durchschnittsmensch“ in so einer Situation mit einer verheirateten Person einlassen? Diese Frage stellte sich der Oberste Gerichtshof (OGH). Eine Ehefrau hatte nämlich einen Detektiv beauftragt, um zu sehen, was ihr Mann so treibt. Und wird man tatsächlich betrogen, so ist es möglich, die Detektivkosten auch bei der Geliebten, der sogenannten Ehestörerin, einzuklagen.

Diese bestand freilich darauf, nichts moralisch Verwerfliches getan zu haben. Tatsächlich sollte die Klage der Ehefrau gegen die Geliebte ihres Mannes scheitern – und das aus zwei Gründen.