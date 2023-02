Ein Realitätscheck für Kleinanleger

Private Investoren schnitten 2022 schlechter ab als der Gesamtmarkt. Zuletzt zogen sie sich zurück und verpassten die Rallye im Jänner. Ungeduld und Selbstüberschätzung kommen sie teuer zu stehen.

New York. Im Frühjahr 2020 trug sich auf den Märkten Außergewöhnliches zu. Millionen von unerfahrenen Kleinanlegern strömten an die Börsen und begannen zu handeln. Viele von ihnen versuchten sich zum ersten Mal. Andere hatten bereits ein wenig Erfahrung und erhöhten lediglich den Einsatz. Schließlich gab es wenig anderes zu tun, alle saßen zu Hause, viele ohne Job, dafür mit ausreichend Kapital zum Investieren – den Corona-Hilfszahlungen der Regierungen sei Dank.

Vom Studenten zum Millionär

Außergewöhnlich war nicht nur die Tatsache, dass die kleinen Fische unmittelbar nach einem herben Börsencrash ihr Glück versuchten. Historisch betrachtet kaufen Amateure häufig zum Ende eines Bullenmarkts zu. Bemerkenswert war auch das unmittelbare Resultat. Viele private Anleger konnten ihr Kapital in sehr kurzer Zeit vermehren, sie schnitten oftmals besser ab als der Gesamtmarkt. Erfolgsstorys gingen durch die Medien, vor allem in den USA, ganz nach dem Motto: vom Studenten zum Aktienmillionär, in wenigen Monaten!