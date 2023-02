Durch Krankheiten innerhalb ihrer Familie ist Daniela Brodesser in Armut geraten. Über Stigmatisierung in der Schule, warum sie die Stromrechnung mit ihrer Kamera bezahlte – und wie ein Freibadbesuch alles verändern sollte.

„Die Presse“: Welchen Stellenwert hat Geld in Ihrem Leben?

Daniela Brodesser: Leider einen sehr hohen. Nicht, weil ich gern viel davon haben will. Aber wer schon einmal gar nichts mehr hatte, versteht, was es wert ist, wenn man am Monatsende noch etwas einkaufen kann.

Wir reden in dieser Interviewserie meist mit Menschen, die sehr viel Geld haben. Die sagen oft, Geld sei ihnen völlig wurscht.

Wer genug davon hat, braucht sich keine Gedanken mehr darüber machen. Aber wenn du gar keines mehr hast, deswegen Existenzängste und schlaflose Nächte hast, dann dreht sich den ganzen Tag alles um das Thema Geld.

Wie sind Sie in Armut gerutscht?

Wir waren eine klassische Durchschnittsfamilie. Mein Mann hat Vollzeit gearbeitet, war nebenbei noch selbstständig. Ich war mit den Kindern zu Hause und habe nebenbei gearbeitet. Bis meine jüngste Tochter 2008 schwer krank zur Welt kam. Vier Jahre später hatte mein Mann sein erstes Burn-out. In Österreich rutscht du leicht in Armut, wenn du wegen Krankheit oder Pflege aus dem Erwerbsleben ausfällst. Mein Mann hat als freier Dienstnehmer 290 Euro Krankengeld bekommen. Inzwischen hat man auch als Selbstständiger Anspruch auf Sozialhilfe, aber damals: keine Chance.

Dabei haben wir eines der besten Sozialsysteme der Welt.

Wir haben wirklich ein gutes Sozialsystem. Aber viele rutschen durch. In Österreich leben 1,5 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze.

Was passiert mit einem, wenn man auf einmal nichts mehr hat?

Das passiert nicht von heute auf morgen. Am Anfang hat man noch Ersparnisse, da geht sich die Autoreparatur noch irgendwie aus. Du weißt, es ist verdammt knapp, sagst dir aber, es wird schon wieder. Und irgendwann ist dann die Schultasche deines Kindes hin. So eine Kinderschultasche kostet um die 70 Euro. Der Moment, wenn du merkst, das geht sich jetzt wirklich nicht mehr aus, ist heftig.

Auf welche alltäglichen Dinge mussten Sie verzichten?