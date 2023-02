Kehrt an den Börsen jetzt wieder Normalität ein?

Anleihen seien wieder eine echte Alternative, meinen die Experten von der Security KAG. Mit ihnen kann man wieder die Inflation schlagen. Für Aktien sind die Aussichten ungewisser, doch sei auch hier vieles eingepreist.

Wien. Das Vorjahr brachte tiefe Kursrückgänge für Aktien und Anleihen. Wird es heuer besser? Die Aussichten sind gut, meinen Experten der Security KAG. Denn vieles, was Anfang des Vorjahres nicht bekannt war (Ukraine-Krieg, hohe Inflation), sei nun bekannt und eingepreist, meinte Security-KAG-Vorstand Wolfgang Ules zur „Presse“. „Der Zins ist ja schon hoch.“ Das habe auch Vorteile: Inzwischen sei es wieder möglich, mit Anleihen einen realen Werterhalt zu schaffen. „Mit dem Sparbuch geht das allerdings nicht.“

Auch risikofreudigere Anleger, die in der Niedrigzinsphase nur noch in Aktien investiert waren, interessierten sich nun wieder für Anleihen, bestätigt Martin Seitinger, Anleiheexperte bei der Security KAG. Deutsche Staatsanleihen rentieren derzeit mit 2,3 Prozent; vor etwa einem Jahr lagen sie im negativen Bereich. Das hat zwei Vorteile: Hält man die Anleihen bis Laufzeitende, hat man mit der Anleihe 2,3 Prozent pro Jahr verdient. Auch bei einem vorzeitigen Verkauf ist die Gefahr von Kursrückgängen nicht mehr so groß.