Doppelspitze? Rendi-Wagner erteilt Kaisers Idee Absage

Für die Parteichefin ist SPÖ-Doppelspitze undenkbar.

Wien. In der schwelenden Führungsdebatte hat sich am Sonntag SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erneut gegen eine Doppelspitze ausgesprochen. „Die oder der Parteivorsitzende sollte bei einer Wahl auch Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat sein“, sagte sie zur „Kronen Zeitung“.



Zuletzt hat sich der Kärntner Landeshauptmann, Peter Kaiser (SPÖ), für ein Team an der Spitze ausgesprochen. Rendi-Wagners härtesten Widersacher, Hans Peter Doskozil, sieht sie „selbstverständlich“ als Teil dieses Teams. „Ob er diese Zugehörigkeit für sich verspürt, das müssen Sie ihn selbst fragen.“ Sie habe darauf „bis heute keine schlüssige Antwort bekommen“. Sie sieht sich selbst als „kämpfende Löwin“, die weiterhin bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Die Einladung zur Mitarbeit an Doskozil sei weiterhin aufrecht: „Es liegt nicht an uns.“ (red.)