IWF: „Zinsschritte nötig“

Teuerung. Die Notenbanken dürfen ihren Straffungskurs nicht zu früh aufgeben, warnt der Währungsfonds.

Berlin/Washington. Notenbanken sollten bei ihren Zinserhöhungen nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht zu früh das Tempo herausnehmen. Sie sollten klar an die Finanzmärkte kommunizieren, dass es wahrscheinlich nötig werde, die Zinsen länger hochzuhalten, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten IWF-Blog.

Dies sei nötig, bis es ausreichend Belege dafür gebe, dass die Teuerung wieder unter Kontrolle sei. Sollten die Notenbanken ihren Straffungskurs zu früh aufgeben, könne die Inflation schnell wieder anziehen. Dem IWF zufolge zeigen historische Daten, dass hohe Teuerungsraten oft hartnäckig sein können, wenn sie nicht durch eine entschiedene Geldpolitik bekämpft werden. Zwar seien die Preisaufschläge für Güter vielfach zurückgegangen, nicht aber für Dienstleistungen. Dies werde bei stabilen Arbeitsmärkten voraussichtlich auch nicht so schnell passieren.

Das widerspreche den Spekulationen, dass die Notenbanken nach den zuletzt aggressiven Zinsanhebungen im Jahresverlauf das Tempo drosseln könnten. Noch immer seien die Inflationsraten zu hoch, so die Finanzorganisation, die darauf spezialisiert ist, Ländern mit Finanznöten zu helfen. „Zentralbanken müssen deswegen resolut in ihrem Kampf gegen die Inflation sein.“ In über 80Prozent der Volkswirtschaften habe die Inflation ein Niveau von sechs Prozent überschritten, während Notenbanken wie die Fed oder die EZB in der Eurozone zwei Prozent anstreben. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2023)