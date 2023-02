Steuern: Neuer Rekord bei Einnahmen

Der Bund kassierte 2022 mehr als 100 Mrd. Euro.

Wien. Der Staat profitiert recht ordentlich von der Inflation und den hohen Preisen: Im vergangenen Jahr summierten sich die Steuereinnahmen erstmals auf mehr als 100 Milliarden Euro. Konkret auf 105,2 Milliarden Euro, wie der Thinktank Agenda Austria ausgerechnet hat.

Vor allem bei der Umsatzsteuer legten die Einnahmen massiv zu: Sie lagen im vergangenen Jahr um 17,8 Prozent über den Einnahmen von 2019. Für Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn ein Zeichen, dass es in Österreich keine Nachfragekrise gibt und der Staat „die Gießkanne einpacken kann“. Statt allen Menschen Geld zu geben, sollte man gezielt jene unterstützen, die sich überlegen müssten, ob sie heizen oder etwas zum Essen kaufen.

Viel Geld, wenig Leistung

Kritik übt Schellhorn auch an den Leistungen des Staates. „Die Steuereinnahmen sind so hoch wie noch nie, gleichzeitig wird den Menschen dafür immer weniger geboten.“ Züge seien überfüllt, in den Schulen fehle es an Lehrern, in den Krankenhäusern an Pflegern und Ärzten, Patienten müssten monatelang auf einen Termin warten. „Der Staat sollte dank der Rekordeinnahmen bei seinem Angebot nachbessern, aber gleichzeitig bei überflüssigen Ausgaben sparen.“ (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2023)